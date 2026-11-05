Млинці з шоколадно-кавовим кремом та лохиною: покроковий рецепт сніданку (фото)

Інгредієнти

Для млинців:

Молоко - 300 мл

Борошно пшеничне - 125 г

Яйця - 2 шт.

Вершкове масло - 35 г

Цукор - 1 ч. л. (за бажанням)

Сіль - дрібка.

Для шоколадно-кавового крему:

Темний шоколад (50-60% какао) - 80 г

Вершки 30-33% - 80 мл

Свіжозварений еспресо - 20 мл.

Для подачі:

Свіжа лохина - 100 г.

Час приготування: приблизно 40 хвилин.

Кількість порцій: 3-4 (8-10 тонких млинців).

Як приготувати млинці з шоколадно-кавовим кремом

Крок 1. Підрум'яньте вершкове масло

Покладіть вершкове масло в невеликий сотейник та нагрівайте на середньому або помірно слабкому вогні.

Спочатку масло розтопиться, потім почне пінитися. Продовжуйте нагрівати, обережно похитуючи сотейник, поки молочні частинки на дні не набудуть золотисто-коричневого кольору, а масло не матиме приємного горіхового аромату.

Зазвичай це займає приблизно 3-5 хвилин, залежно від посуду та температури. Одразу перелийте масло в окрему миску та залиште охолоджуватися до теплого стану.

Крок 2. Приготуйте тісто

У глибокій мисці збийте яйця із сіллю та цукром.

Влийте приблизно половину молока, додайте просіяне борошно та перемішайте вінчиком до однорідності.

Поступово додайте решту молока. Наприкінці влийте тепле підрум'янене масло разом із золотистими частинками, що залишилися на дні сотейника.

Перемішайте тісто та залиште приблизно на 15 хвилин. За консистенцією воно має бути досить рідким, щоб легко розтікатися тонким шаром по сковорідці.

Крок 3. Посмажте млинці

Добре розігрійте антипригарну сковорідку. За потреби перед першим млинцем злегка змастіть її вершковим маслом.

Налийте невелику кількість тіста та швидко розподіліть його по всій поверхні.

Смажте приблизно 40-60 секунд з одного боку, поки краї не почнуть відходити від сковорідки. Переверніть та готуйте ще 15-30 секунд до появи золотистих плям.

Готові млинці складайте один на одного, щоб вони залишалися м'якими та еластичними.

Крок 4. Приготуйте шоколадно-кавовий крем

Поламайте шоколад на невеликі шматочки та перекладіть у миску.

Вершки нагрійте до гарячого стану, але не доводьте до активного кипіння. Залийте ними шоколад та залиште приблизно на хвилину.

Ретельно перемішайте до гладкої, блискучої консистенції. Поступово влийте свіжозварений еспресо, продовжуючи помішувати.

Залиште крем на кілька хвилин за кімнатної температури. У міру охолодження він стане густішим, але залишатиметься достатньо м'яким для начинки та поливання.

Крок 5. Зберіть десерт

На кожен млинець викладіть невелику кількість шоколадно-кавового крему та тонко розподіліть його по поверхні.

Складіть млинці трикутниками або прямокутниками та викладіть на тарілку.

Зверху полийте залишками крему та прикрасьте свіжою лохиною.

Найкраще подавати десерт, поки млинці ще теплі, а шоколадний крем залишається ніжним і злегка текучим.

Млинці з шоколадно-кавовим кремом та лохиною, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Що зробить млинці смачнішими

Головний секрет цього рецепта - вершкове масло, яке під час нагрівання набуває горіхового аромату. Воно робить смак тіста насиченішим, навіть якщо використовувати звичайні інгредієнти.

Важливо не перетримати масло на вогні. Якщо частинки на дні стануть чорними та з'явиться запах горілого, таке масло краще не додавати до тіста.

Для шоколадно-кавового крему варто використовувати якісний шоколад із вмістом какао приблизно 50-60%. Він забезпечить насичений смак без надмірної гіркоти. Якщо хочеться солодшого десерту, можна використати молочний шоколад, але кількість вершків тоді краще трохи зменшити, щоб крем не вийшов надто рідким.

Лохину додавайте безпосередньо перед подачею. Її легка кислинка освіжить смак шоколаду та збалансує вершкову ніжність млинців.

Алергени: молоко та молочні продукти (лактоза), яйця, пшениця (глютен). Перевіряйте склад шоколаду на наявність інших алергенів.