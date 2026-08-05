Неймовірно смачні мариновані баклажани за ніч: готую ввечері, а зранку вже можна їсти

Для приготування цієї закуски я взяла:

2 великих баклажани,

2 болгарські перці,

1 цибулину,

1 середню моркву,

3 зубчики часнику,

кріп,

петрушку.

Для маринаду вам знадобиться:

2 ст. л. кип'яченої води,

2 ст. л. оцту,

2 ст. л. цукру (без гірки),

0,5 ч. л. солі.

Важливо: маринад кип'ятити не потрібно! Це ще один плюс рецепта, адже економить кожну хвилинку вашого часу.

Спосіб приготування:

Спочатку добре помила всі овочі.

Баклажани, які не потребують очищення шкірки та попереднього замочування для прибирання гіркоти, і болгарський перець нарізала скибочками: спочатку розріжте овочі навпіл, а потім кожну половинку довгими ломтиками.

Цибулю нарізала півкільцями.

Моркву найкраще натерти на тертці для корейської моркви - тоді вона виходить особливо приємною за текстурою. Але якщо такої тертки немає, підійде і звичайна велика тертка.

Баклажани, перець і цибулю виклала в миску, додала приблизно одну столову ложку олії та добре все перемішала.

Деко застелила пергаментом, виклала овочі та поставила в духовку. Запікала при температурі 200 градусів приблизно 30-35 хвилин.

Поки овочі готувалися, зробила маринад. Тут усе максимально просто: у мисці змішала кип'ячену воду, оцет, цукор і сіль. Нічого не кип'ятила - просто добре перемішала, щоб цукор і сіль розчинилися.

Також дрібно нарізала три зубчики часнику, подрібнила кріп і петрушку.

Коли овочі приготувалися, переклала їх у судочок. Можна використовувати звичайний лоток із кришкою або чисту банку.

До запечених овочів додала сиру натерту моркву, подрібнені кріп і петрушку та часник.

Після цього все залила готовим маринадом, закрила ємність кришкою і добре струснула, щоб рідина рівномірно розподілився між усіма овочами.

Все готово! Залишилося тільки поставити все в холодильник!

Я зазвичай роблю цю закуску ввечері, а вже вранці баклажани можна їсти. Або ж можна приготувати зранку - тоді до вечері вони вже будуть готові.

І все - неймовірно смачна закуска без довгого стояння біля плити готова.

Смачна закуска з баклажанів (фото: Наталя Крижанівська, Styler)

Тому якщо будете готувати, моя порада - одразу робіть кілька порцій. Я щиро шкодую, що першого разу зробила так мало. Баклажани вийшли настільки смачними, що ми з'їли все за одну вечерю. Тепер цей рецепт точно буде серед моїх улюблених швидких закусок.