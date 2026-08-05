Неймовірно смачні мариновані баклажани за ніч: готую ввечері, а зранку вже можна їсти
Я дуже люблю рецепти, які не потребують багато часу та складних маніпуляцій. Цей варіант маринованих баклажанів саме з таких: увечері все підготувала, а на ранок маю неймовірну закуску, що підійде до будь-якого гарніру або навіть як самостійна страва.
Цей рецепт Styler сміливо може назвати одним із найпростіших способів заготовити смачну закуску без зайвих турбот.
Для приготування цієї закуски я взяла:
- 2 великих баклажани,
- 2 болгарські перці,
- 1 цибулину,
- 1 середню моркву,
- 3 зубчики часнику,
- кріп,
- петрушку.
Для маринаду вам знадобиться:
- 2 ст. л. кип'яченої води,
- 2 ст. л. оцту,
- 2 ст. л. цукру (без гірки),
- 0,5 ч. л. солі.
Важливо: маринад кип'ятити не потрібно! Це ще один плюс рецепта, адже економить кожну хвилинку вашого часу.
Спосіб приготування:
Спочатку добре помила всі овочі.
Баклажани, які не потребують очищення шкірки та попереднього замочування для прибирання гіркоти, і болгарський перець нарізала скибочками: спочатку розріжте овочі навпіл, а потім кожну половинку довгими ломтиками.
Цибулю нарізала півкільцями.
Моркву найкраще натерти на тертці для корейської моркви - тоді вона виходить особливо приємною за текстурою. Але якщо такої тертки немає, підійде і звичайна велика тертка.
Баклажани, перець і цибулю виклала в миску, додала приблизно одну столову ложку олії та добре все перемішала.
Деко застелила пергаментом, виклала овочі та поставила в духовку. Запікала при температурі 200 градусів приблизно 30-35 хвилин.
Поки овочі готувалися, зробила маринад. Тут усе максимально просто: у мисці змішала кип'ячену воду, оцет, цукор і сіль. Нічого не кип'ятила - просто добре перемішала, щоб цукор і сіль розчинилися.
Також дрібно нарізала три зубчики часнику, подрібнила кріп і петрушку.
Коли овочі приготувалися, переклала їх у судочок. Можна використовувати звичайний лоток із кришкою або чисту банку.
До запечених овочів додала сиру натерту моркву, подрібнені кріп і петрушку та часник.
Після цього все залила готовим маринадом, закрила ємність кришкою і добре струснула, щоб рідина рівномірно розподілився між усіма овочами.
Все готово! Залишилося тільки поставити все в холодильник!
Я зазвичай роблю цю закуску ввечері, а вже вранці баклажани можна їсти. Або ж можна приготувати зранку - тоді до вечері вони вже будуть готові.
І все - неймовірно смачна закуска без довгого стояння біля плити готова.
Тому якщо будете готувати, моя порада - одразу робіть кілька порцій. Я щиро шкодую, що першого разу зробила так мало. Баклажани вийшли настільки смачними, що ми з'їли все за одну вечерю. Тепер цей рецепт точно буде серед моїх улюблених швидких закусок.
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