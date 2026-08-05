Невероятно вкусные маринованные баклажаны за ночь: готовлю вечером, а утром уже можно есть
Я очень люблю рецепты, не требующие много времени и сложных манипуляций. Этот вариант маринованных баклажанов именно из таких: вечером все подготовила, а к утру имею невероятную закуску, которая подойдет к любому гарниру или даже как самостоятельное блюдо.
Этот рецепт Styler смело может назвать одним из самых простых способов приготовить вкусную закуску без лишних забот.
Для приготовления этой закуски я взяла:
- 2 больших баклажана,
- 2 болгарских перца,
- 1 луковицу,
- 1 среднюю морковь,
- 3 зубчика чеснока,
- укроп,
- петрушку.
Для маринада вам понадобится:
- 2 ст. л. кипяченой воды,
- 2 ст. л. уксуса,
- 2 ст. л. сахара (без горки),
- 0,5 ч. л. соли.
Важно: маринад кипятить не нужно! Это еще один плюс рецепта, ведь экономит каждую минутку вашего времени.
Способ приготовления:
Сначала хорошо помыла все овощи.
Баклажаны, не требующие очищения кожицы и предварительного замачивания для уборки горечи, и болгарский перец нарезали ломтиками: сначала разрежьте овощи пополам, а затем каждую половинку длинными ломтиками.
Лук нарезала полукольцами.
Морковь лучше всего натереть на терке для корейской моркови - тогда она получается особенно приятной по текстуре. Но если такой терки нет, подойдет и обычная большая терка.
Баклажаны, перец и лук выложила в миску, добавила примерно одну столовую ложку масла и хорошо все перемешала.
Противень застелила пергаментом, выложила овощи и поставила в духовку. Запекала при температуре 200 градусов примерно 30-35 минут .
Пока овощи готовились, сделала маринад. Здесь все очень просто: в миске смешала кипяченую воду, уксус, сахар и соль. Ничего не кипятила - просто хорошо перемешала, чтобы сахар и соль растворились.
Также мелко нарезала три зубчика чеснока, измельчила укроп и петрушку.
Когда овощи приготовились, переложила их в судочек. Можно использовать обычный лоток с крышкой или чистую банку.
К запеченным овощам добавила сырую натертую морковь, измельченные укроп и петрушку и чеснок.
После этого все залила готовым маринадом, закрыла емкость крышкой и хорошо тряхнула, чтобы жидкость равномерно распределилась между всеми овощами.
Все готово! Осталось только поставить все в холодильник!
Я обычно делаю эту закуску вечером, а уже утром баклажаны можно есть. Или же можно приготовить с утра - тогда к ужину они уже будут готовы.
И все - невероятно вкусная закуска без долгого стояния у плиты готова!
Поэтому если будете готовить, мой совет - сразу делайте несколько порций. Я искренне сожалею, что в первый раз сделала так мало. Баклажаны получились настолько вкусными, что мы съели все за один ужин. Теперь этот рецепт точно будет среди моих любимых скорых закусок.
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