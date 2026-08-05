Невероятно вкусные маринованные баклажаны за ночь: готовлю вечером, а утром уже можно есть

Для приготовления этой закуски я взяла:

2 больших баклажана,

2 болгарских перца,

1 луковицу,

1 среднюю морковь,

3 зубчика чеснока,

укроп,

петрушку.

Для маринада вам понадобится:

2 ст. л. кипяченой воды,

2 ст. л. уксуса,

2 ст. л. сахара (без горки),

0,5 ч. л. соли.

Важно: маринад кипятить не нужно! Это еще один плюс рецепта, ведь экономит каждую минутку вашего времени.

Способ приготовления:

Сначала хорошо помыла все овощи.

Баклажаны, не требующие очищения кожицы и предварительного замачивания для уборки горечи, и болгарский перец нарезали ломтиками: сначала разрежьте овощи пополам, а затем каждую половинку длинными ломтиками.

Лук нарезала полукольцами.

Морковь лучше всего натереть на терке для корейской моркови - тогда она получается особенно приятной по текстуре. Но если такой терки нет, подойдет и обычная большая терка.

Баклажаны, перец и лук выложила в миску, добавила примерно одну столовую ложку масла и хорошо все перемешала.

Противень застелила пергаментом, выложила овощи и поставила в духовку. Запекала при температуре 200 градусов примерно 30-35 минут .

Пока овощи готовились, сделала маринад. Здесь все очень просто: в миске смешала кипяченую воду, уксус, сахар и соль. Ничего не кипятила - просто хорошо перемешала, чтобы сахар и соль растворились.

Также мелко нарезала три зубчика чеснока, измельчила укроп и петрушку.

Когда овощи приготовились, переложила их в судочек. Можно использовать обычный лоток с крышкой или чистую банку.

К запеченным овощам добавила сырую натертую морковь, измельченные укроп и петрушку и чеснок.

После этого все залила готовым маринадом, закрыла емкость крышкой и хорошо тряхнула, чтобы жидкость равномерно распределилась между всеми овощами.

Все готово! Осталось только поставить все в холодильник!

Я обычно делаю эту закуску вечером, а уже утром баклажаны можно есть. Или же можно приготовить с утра - тогда к ужину они уже будут готовы.

И все - невероятно вкусная закуска без долгого стояния у плиты готова!

Вкусная закуска из баклажанов (фото: Наталя Крижанівська, Styler)

Поэтому если будете готовить, мой совет - сразу делайте несколько порций. Я искренне сожалею, что в первый раз сделала так мало. Баклажаны получились настолько вкусными, что мы съели все за один ужин. Теперь этот рецепт точно будет среди моих любимых скорых закусок.