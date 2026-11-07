Печиво Фібі з "Друзів": рецепт шоколадного десерту, який намагалася повторити Моніка (фото)

Печиво з "Друзів": історія рецепта Фібі

У серіалі "Друзі" є кумедний епізод, у якому Фібі Буффе розповідає про шоколадне печиво за рецептом своєї французької бабусі Несселе. Моніка намагається відтворити його смак, але після численних невдалих спроб з'ясовує, що рецепт насправді належить американському печиву Nestlé Toll House. Зрештою виявляється, що бабусин рецепт Фібі був звичайною упаковкою з-під шоколадних крихт.

Ця історія стала одним із наймиліших кулінарних моментів серіалу. Тож я вирішила приготувати власну версію того самого шоколадного печива з вершковим маслом, коричневим цукром і великою кількістю шоколаду.

Інгредієнти:

вершкове масло кімнатної температури - 55 г,

борошно - 70 г,

білий цукор - 35 г,

коричневий цукор - 70 г,

яйце - 1 шт,

молочний шоколад чи готові шоколадні крихти - приблизно 80 г,

ванільний цукор - половина ч. л,

сода - четверть ч. л,

сіль - четверть ч. л,

кориця, карамельний сироп - за бажанням.

Етапи приготування

Заздалегідь викладіть масло з холодильнику, щоб воно зігрілось до кімнатної температури та було м’яким. Якщо час обмежено - його можна зігріти руками буквально за 5 хвилин.

Викладіть м'яке вершкове масло в глибоку миску, додайте білий і коричневий цукор. Ретельно перемішайте до однорідної маси.

Додайте яйце та ванільний цукор. Ще раз добре перемішайте, щоб інгредієнти поєдналися.

В окремій посудині змішайте борошно, соду та сіль. Поступово додайте сухі інгредієнти до масляної суміші й замісіть тісто. Воно має вийти в міру липким.

Готове тісто (фото: Юлія Шиканова)

Всипте шоколадні крихти та рівномірно розподіліть їх по тісту. Замість готових крихт, я використала пористий шоколад, який розрізала ножем. Вийшли шматочки різних розмірів.



Сформуйте невеликі кульки з тіста та викладіть їх на деко, застелене пергаментом, залишаючи достатньо місця між ними, адже після випікання вони збільшаться в розмірі приблизно в півтора рази.

Приблизне розташування печива по деко (фото: Юлія Шиканова)

Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте печиво приблизно 12 хвилин. Після завершення випікання я залишаю печиво ще на 3 хвилини у вимкненій духовці, а потім дістаю та даю повністю охолонути.

Після духовки печиво може здаватися м'яким, але під час охолодження воно стане щільнішим і набуде потрібної текстури.

Готове печиво (фото: Юлія Шиканова)

Поради для приготування

Експериментуйте з ароматами. Разом із яйцем і ванільним цукром можна додати дрібку кориці. Також добре підійде карамельний сироп, який надасть печиву додаткових солодких ноток. Я додала корицю і в домі стояв аромат пряників.

Підготуйте пергамент. Перед тим як застеляти деко, я зім'яла пергаментний папір у кульку, а потім його розрівняла. Так він став податливішим, краще прилягав до дека й не скручувався назад.

Використовуйте різний шоколад. Замість готових шоколадних крихт можна нарізати плитку чорного або молочного шоколаду. Так у печиві будуть більші шоколадні шматочки.

Містить яйця, молочні продукти та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть залежати від складу шоколадних крихт і карамельного сиропу.