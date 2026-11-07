Печенье Фиби из "Друзей": рецепт шоколадного десерта, который пыталась повторить Моника (фото)

Печенье из "Друзей": история рецепта Фиби

В сериале "Друзья" есть забавный эпизод, в котором Фиби Буффе рассказывает о шоколадном печенье по рецепту своей французской бабушки Несселе. Моника пытается воспроизвести его вкус, но после многочисленных неудачных попыток выясняет, что рецепт на самом деле принадлежит американскому печенью Nestlé Toll House. В конце концов оказывается, что рецепт бабушки Фиби был обычной упаковкой из-под шоколадных крошек.

Эта история стала одним из самых милых кулинарных моментов сериала. Поэтому я решила приготовить собственную версию того же шоколадного печенья со сливочным маслом, коричневым сахаром и большим количеством шоколада.

Ингредиенты:

сливочное масло комнатной температуры - 55 г,

мука - 70 г,

белый сахар - 35 г,

коричневый сахар - 70 г,

яйцо - 1 шт,

молочный шоколад или готовые шоколадные крошки - примерно 80 г,

ванильный сахар - половина ч. л,

сода - четверть ч. л,

соль - четверть ч. л,

корица, карамельный сироп - по желанию.

Этапы приготовления

Предварительно выложите масло из холодильника, чтобы оно согрелось до комнатной температуры и было мягким. Если время ограничено - его можно согреть руками буквально за 5 минут.

Выложите мягкое сливочное масло в глубокую миску, добавьте белый и коричневый сахар. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Добавьте яйцо и ванильный сахар. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.

В отдельном сосуде смешайте муку, соду и соль. Постепенно добавьте сухие ингредиенты в масляную смесь и замесите тесто. Оно должно получиться в меру липким.

Готовое тесто (фото: Юлия Шиканова)

Всыпьте шоколадные крошки и равномерно распределите по тесту. Вместо готовых крошек, я использовала пористый шоколад, который разрезала ножем. Вышли кусочки разных размеров.



Сформируйте небольшие шарики из теста и выложите их на противень, застеленный пергаментом, оставляя достаточно места между ними, ведь после выпечки они увеличатся примерно в полтора раза.

Приблизительное расположение печенья по противню (фото: Юлия Шиканова)

Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте печенье около 12 минут. После выпечки я оставляю печенье еще на 3 минуты в выключенной духовке, а затем достаю и даю полностью остыть.

После духовки печенье может казаться мягким, но во время охлаждения оно станет плотнее и приобретет нужную текстуру.

Готовое печенье (фото: Юлия Шиканова)

Советы по приготовлению

Экспериментируйте с ароматами. Вместе с яйцом и ванильным сахаром можно добавить щепотку корицы. Также хорошо подойдет карамельный сироп, который придаст печенью дополнительные сладкие нотки. Я добавила корицу и в доме стоял аромат пряников.

Подготовьте пергамент. Перед тем как застелить противень, я смяла пергаментную бумагу в шарик, а затем его расправила. Так он стал более податливым, лучше "лег" на противень и не скручивался назад.

Используйте разный шоколад. Вместо готовых шоколадных крошек можно нарезать плитку черного или молочного шоколада. Так в печенье будут шоколадные кусочки побольше.

Содержит яйца, молочные продукты и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут зависеть от состава шоколадных крошек и карамельного сиропа.