Пісочне печиво з варенням

За основу я взяла рецепт пісочного печива з варенням. Для свого варіанта обрала сливове варення та сформувала печиво у вигляді закритих і відкритих конвертиків.

Головна особливість цього десерту - ніжне пісочне тісто на вершковому маслі та яєчних жовтках. Після випікання воно стає розсипчастим, а фруктова начинка додає солодкості та легкої кислинки.

Я використала сливове варення, але його можна замінити абрикосовим, вишневим, яблучним або будь-яким іншим улюбленим. Головне, щоб начинка була достатньо густою, інакше під час випікання вона може витікати.

Для красивої подачі я зробила два види печива: прямокутні конвертики із закритою начинкою та фігурні, у яких варення залишається частково відкритим.

Інгредієнти для пісочного печива

Пшеничне борошно - 200 г

Вершкове масло - 100 г

Цукор - 80 г

Яєчні жовтки - 2 шт.

Холодна вода - 2 ст. л.

Сливове варення - 150 г

Як приготувати пісочне печиво з варенням

Крок 1. Підготуйте основу для тіста.

У глибоку миску просійте борошно, додайте цукор і холодне вершкове масло, нарізане невеликими кубиками. Перетріть усе руками до утворення дрібної крихти.

Крок 2. Замісіть пісочне тісто.

Додайте два яєчні жовтки та холодну воду. Швидко замісіть тісто, щоб усі інгредієнти об'єдналися в однорідну масу.

Сформуйте кулю, загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник приблизно на 30 хвилин. Завдяки охолодженню тісто буде зручніше розкачувати та формувати.

Крок 3. Сформуйте печиво.

Охолоджене тісто розкачайте на злегка присипаній борошном поверхні до товщини приблизно 3-4 мм.

Для відкритого печива виріжте з тіста кружечки за допомогою круглої формочки з рифленими краями. Саме вона допоможе створити красиві хвилясті краї. Якщо такої формочки немає, можна скористатися звичайною склянкою, а хвилястий візерунок обережно сформувати пальцями.

У центр кожного кружечка викладіть трохи варення. Підніміть протилежні краї тіста та з'єднайте їх між собою, залишаючи частину начинки відкритою.

Щоб зробити закрите печиво, розкачане тісто наріжте на невеликі прямокутники. На одну половину кожного викладіть трохи варення, накрийте другою половиною та ретельно притисніть краї пальцями або виделкою. Так вийдуть акуратні прямокутні печива з начинкою всередині.

Пісочне печиво з варенням перед випіканням (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 4. Випікайте печиво.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин, поки краї печива не стануть злегка золотистими.

Крок 5. Дайте печиву охолонути.

Готове печиво залиште на деку на кілька хвилин, а потім обережно перекладіть на тарілку до повного охолодження.

За бажанням перед подачею його можна посипати цукровою пудрою.

Алергени: глютен (пшениця), молоко та молочні продукти, яйця; інші можливі алергени залежать від складу варення.

Що допоможе зробити печиво ніжним і розсипчастим

Найважливіше в приготуванні пісочного печива - використовувати холодне вершкове масло та не вимішувати тісто надто довго. Якщо воно сильно нагріється від рук, після випікання може втратити свою розсипчасту текстуру.

Також я раджу не додавати забагато варення. Під час нагрівання навіть густа начинка стає рідшою, тому її надлишок може витекти на деко.

Якщо хочеться урізноманітнити випічку, можна використати кілька видів варення одночасно. Наприклад, сливове додасть легкої кислинки, абрикосове - ніжного фруктового смаку, а вишневе - виразного аромату.