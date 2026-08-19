Поки овочі дешеві: закрийте ароматний салат "Літо в банці" на зиму

Інгредієнти

Для приготування заготовки знадобляться:

капуста - 5 кг

болгарський перець - 1,5 кг

морква - 1 кг

цибуля - 1 кг

цукор - 400 г

сіль - 100 г

оцет 9% - 500 мл

олія - 500 мл.

Як приготувати салат з капусти на зиму

Спочатку капусту потрібно нашаткувати. Болгарський перець нарізати соломкою, цибулю - зручним способом, а моркву натерти на тертці.

Усі овочі скласти у велику миску або таз. Додати сіль, цукор, оцет та олію.

Добре перемішати овочеву суміш руками, щоб капуста пустила сік, а всі інгредієнти рівномірно розподілилися. За бажанням салат можна одразу скуштувати й перевірити, чи достатньо солі та цукру.

Підготовлену суміш щільно розкласти у чисті банки та добре утрамбувати.

Скільки стерилізувати банки

Накрити банки кришками, але поки не закручувати. Поставити їх у каструлю, налити воду майже до плічок банок і довести до кипіння.

Після закипання стерилізувати банки приблизно 30 хвилин. Потім обережно дістати їх, щільно закрутити кришками та залишити охолоджуватися.

Що радять досвідчені господині

За словами авторки рецепта, найзручніше готувати велику кількість овочів за допомогою кухонного комбайна з насадками для шинкування та нарізання. Це значно скорочує час підготовки продуктів.

З чим подавати салат "Літо в банці"

Такий овочевий салат стане універсальним доповненням до зимового столу. Його можна подавати як гарнір до м’яса, птиці чи риби, а також ставити на стіл разом із картоплею, кашами або іншими домашніми стравами.

Особливо добре він смакує з печеною або смаженою картоплею, котлетами, запеченою куркою чи свининою. А ще салат можна подати як самостійну холодну закуску - достатньо перекласти його з банки в красиву миску та прикрасити свіжою зеленню.

Завдяки яскравим овочам така заготівля може стати не лише смачною, а й кольоровою родзинкою зимового обіду чи святкового столу.