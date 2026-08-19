Пока овощи дешевые: закройте ароматный салат "Лето в банке" на зиму

Ингредиенты

Для приготовления заготовки понадобятся:

капуста - 5 кг

болгарский перец - 1,5 кг

морковь - 1 кг

лук - 1 кг

сахар - 400 г

соль - 100 г

уксус 9% - 500 мл

растительное масло - 500 мл.

Как приготовить салат из капусты на зиму

Сначала капусту нужно нашинковать. Болгарский перец нарезать соломкой, лук - удобным способом, а морковь натереть на терке.

Все овощи сложить в большую миску или таз. Добавить соль, сахар, уксус и растительное масло.

Хорошо перемешайте овощную смесь руками, чтобы капуста пустила сок, а все ингредиенты равномерно распределились. По желанию салат можно сразу попробовать и проверить, достаточно ли соли и сахара.

Подготовленную смесь плотно разложить в чистые банки и хорошо утрамбовать.

Сколько стерилизовать банки

Накрыть банки крышками, но пока не закручивать. Поставить их в кастрюлю, налить воду почти до плеч банок и довести до кипения.

После закипания стерилизовать банки примерно 30 минут. Затем осторожно достать их, плотно закрутить крышками и оставить охлаждаться.

Что советуют опытные хозяйки

По словам автора рецепта, удобнее всего готовить большое количество овощей с помощью кухонного комбайна с насадками для шинковки и нарезки. Это значительно сокращает время подготовки продуктов.

С чем подавать салат "Лето в банке"

Такой овощной салат станет универсальным дополнением к зимнему столу. Его можно подавать в качестве гарнира к мясу, птице или рыбе, а также ставить на стол вместе с картофелем, кашами или другими домашними блюдами.

Особенно хорошо он подходит к печеному или жареному картофелю, котлетами, запеченной курице или свинине. А еще салат можно подать как самостоятельную холодную закуску - достаточно переложить его из банки в красивую миску и украсить свежей зеленью.

Благодаря ярким овощам такая заготовка может стать не только вкусной, но и цветной изюминкой зимнего обеда или праздничного стола.