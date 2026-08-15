Приготуйте цей пікантний салат до Горіхового Спасу: баклажани, томати та горіхова паста
Серпневі овочі чудово поєднуються з волоськими горіхами, а особливо - якщо додати трохи часнику, кінзи та хмелі-сунелі. У цьому салаті соковиті томати зустрічаються з обсмаженими до хрусткої скоринки баклажанами, а все разом доповнює ароматний горіховий соус.
Styler розповість, як приготувати пікантний салат, який стане окрасою вашого столу не лише на свято.
Що з продуктів потрібно підготувати
Для пікантного салату вам знадобляться:
- баклажани;
- стиглі томати;
- червона цибуля;
- свіжа кінза;
- волоські горіхи;
- часник;
- хмелі-сунелі;
- винний оцет;
- тепла вода;
- олія;
- сіль.
Як приготувати салат
Підготуйте овочі
Баклажани наріжте шматочками та обсмажте на олії до хрусткої скоринки. Вони мають добре підрум’янитися зовні.
Томати наріжте великими шматочками. Червону цибулю - тонкими півкільцями, а кінзу дрібно посічіть.
Зробіть горіхову заправку
Волоські горіхи перемеліть разом із часником та хмелі-сунелі.
Додайте трохи теплої води та винний оцет. Перемішайте, щоб отримати однорідний соус потрібної консистенції.
Зберіть салат
У мисці з'єднайте соковиті томати, хрусткі баклажани, червону цибулю та багато свіжої кінзи.
Полийте овочі горіховою заправкою та обережно перемішайте.
Салат готовий. Подавати його краще одразу, щоб баклажани залишалися хрусткими, а томати - соковитими. Смачного!
Нагадаємо, як раніше Styler поділився рецептом надзвичайно хрумких огірків, які чудово підійдуть для приготування американських бургерів.
До всього ми показувалий й спосіб приготування смачної заготівлі з цілих качанів кукурудзи на зиму.