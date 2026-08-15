Приготуйте цей пікантний салат до Горіхового Спасу: баклажани, томати та горіхова паста

Що з продуктів потрібно підготувати

Для пікантного салату вам знадобляться:

баклажани;

стиглі томати;

червона цибуля;

свіжа кінза;

волоські горіхи;

часник;

хмелі-сунелі;

винний оцет;

тепла вода;

олія;

сіль.

Як приготувати салат

Підготуйте овочі

Баклажани наріжте шматочками та обсмажте на олії до хрусткої скоринки. Вони мають добре підрум’янитися зовні.

Томати наріжте великими шматочками. Червону цибулю - тонкими півкільцями, а кінзу дрібно посічіть.

Зробіть горіхову заправку

Волоські горіхи перемеліть разом із часником та хмелі-сунелі.

Додайте трохи теплої води та винний оцет. Перемішайте, щоб отримати однорідний соус потрібної консистенції.

Зберіть салат

У мисці з'єднайте соковиті томати, хрусткі баклажани, червону цибулю та багато свіжої кінзи.

Полийте овочі горіховою заправкою та обережно перемішайте.

Салат готовий. Подавати його краще одразу, щоб баклажани залишалися хрусткими, а томати - соковитими. Смачного!