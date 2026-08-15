Приготовьте этот пикантный салат к Ореховому Спасу: баклажаны, томаты и ореховая паста

Что из продуктов нужно подготовить

Для пикантного салата вам понадобятся:

баклажаны;

спелые томаты;

красный лук;

свежая кинза;

грецкие орехи;

чеснок;

хмели-сунели;

винный уксус;

теплая вода;

масло;

соль.

Как приготовить салат.

Подготовьте овощи

Баклажаны нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до хрустящей корочки. Они должны хорошо подрумяниться снаружи.

Томаты нарежьте большими кусочками. Красный лук - тонкими полукольцами, а кинзу мелко порубите.

Сделайте ореховую заправку

Грецкие орехи перемолите вместе с чесноком и хмели-сунели.

Добавьте немного теплой воды и винный уксус. Перемешайте для получения однородного соуса нужной консистенции.

Соберите салат

В миске соедините сочные томаты, хрустящие баклажаны, красный лук и много свежей кинзы.

Полейте овощи ореховой заправкой и осторожно перемешайте.

Салат готов. Подавать его лучше сразу, чтобы баклажаны оставались хрустящими, а томаты - сочными. Приятного аппетита!