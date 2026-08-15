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Вкусно 15 августа 2026, 16:57

Приготовьте этот пикантный салат к Ореховому Спасу: баклажаны, томаты и ореховая паста

Это блюдо точно не потеряется на праздничном столе
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Пикантный салат с томатами, хрустящими баклажанами и ореховой заправкой (изображение сгенерировано ИИ)
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Августовские овощи прекрасно сочетаются с грецкими орехами, а особенно если добавить немного чеснока, кинзы и хмели-сунели. В этом салате сочные томаты встречаются с обжаренными до хрустящей корочки баклажанами, а все вместе дополняет ароматный ореховый соус.

Styler расскажет, как приготовить пикантный салат, который станет украшением вашего стола не только в праздник.

Что из продуктов нужно подготовить

Для пикантного салата вам понадобятся:

  • баклажаны;
  • спелые томаты;
  • красный лук;
  • свежая кинза;
  • грецкие орехи;
  • чеснок;
  • хмели-сунели;
  • винный уксус;
  • теплая вода;
  • масло;
  • соль.

Как приготовить салат.

Подготовьте овощи

Баклажаны нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до хрустящей корочки. Они должны хорошо подрумяниться снаружи.

Томаты нарежьте большими кусочками. Красный лук - тонкими полукольцами, а кинзу мелко порубите.

Сделайте ореховую заправку

Грецкие орехи перемолите вместе с чесноком и хмели-сунели.

Добавьте немного теплой воды и винный уксус. Перемешайте для получения однородного соуса нужной консистенции.

Соберите салат

В миске соедините сочные томаты, хрустящие баклажаны, красный лук и много свежей кинзы.

Полейте овощи ореховой заправкой и осторожно перемешайте.

Салат готов. Подавать его лучше сразу, чтобы баклажаны оставались хрустящими, а томаты - сочными. Приятного аппетита!

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