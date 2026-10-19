Пухкі булочки з малиною: покроковий рецепт приготування ягідних вузликів

Булочки з малиною: що змінилося в рецепті

За основу я взяла відеорецепт булочок із малиною та шоколадом від кулінарного проєкту "Випікай Любов".

В оригінальному рецепті автори використовують здобне тісто на пресованих осмотолерантних дріжджах, а малинову начинку доповнюють шоколадом.

Для своєї версії я відмовилася від шоколаду та залишила лише малину. Також змінила пропорції тіста, використала сухі дріжджі, а до ягідної начинки додала кукурудзяний крохмаль. Завдяки цьому начинка стає густішою та краще тримається між шарами тіста.

Булочки я сформувала у вигляді закручених вузликів. Для цього тісто з начинкою потрібно скласти, нарізати на смужки, перекрутити у джгути та зав'язати петлею. Із зазначеної кількості інгредієнтів у мене вийшло вісім булочок.

На приготування варто відвести приблизно 2,5–3,5 години з урахуванням замішування, двох вистоювань, формування та випікання.

Булочки з малиновою начинкою (фото: Анастасія Остапова)

Інгредієнти для булочок із малиною

Для начинки підійде свіжа або заморожена малина.

Для тіста:

пшеничне борошно - 400 г

молоко - 180 мл

сухі дріжджі - 7 г

цукор - 60 г

вершкове масло - 60 г

яйце - 1 шт.

сіль - ½ ч. л.

трохи олії для змащування миски

трохи борошна для робочої поверхні

Для малинової начинки:

свіжа або заморожена малина - 250 г

цукор - 70 г

кукурудзяний крохмаль - 12 г

холодна вода - 1 ст. л.

Для змащування:

яєчний жовток - 1 шт.

молоко - 1 ст. л.

Із цієї кількості інгредієнтів виходить 8 булочок.

Як приготувати дріжджове тісто та малинову начинку

Спочатку підготуйте інгредієнти для тіста.

Якщо використовуєте активні сухі дріжджі, розчиніть їх у теплому молоці з невеликою кількістю цукру та залиште на 5-10 хвилин відповідно до інструкції виробника.

Якщо дріжджі швидкодійні, їх зазвичай можна одразу змішати з борошном. Спосіб використання та температуру рідини перевірте на упаковці.

У мисці з'єднайте борошно, решту цукру, сіль, яйце, молоко та підготовлені дріжджі. Почніть замішувати тісто, поступово додаючи розм'якшене вершкове масло.

Вимішуйте приблизно 10-15 хвилин руками або 7-10 хвилин кухонним міксером із насадкою для тіста.

Готове тісто має бути м'яким, гладеньким та еластичним. Якщо воно трохи липне до рук, не поспішайте додавати багато борошна.

Перекладіть тісто в миску, злегка змащену олією, накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці приблизно на 1–1,5 години. За цей час воно повинно збільшитися в об'ємі приблизно вдвічі.

Поки тісто підходить, приготуйте начинку.

Малину викладіть у сотейник, додайте цукор та нагрівайте на невеликому вогні, періодично помішуючи.

Заморожені ягоди можна використовувати без попереднього розморожування. Вони можуть виділяти більше рідини, тому начинку іноді потрібно уварювати довше.

Коли малина пустить сік, змішайте кукурудзяний крохмаль зі столовою ложкою холодної води та влийте до ягід. Продовжуйте нагрівати масу, постійно помішуючи, доки вона не загусне.

Готова начинка повинна нагадувати густий джем, який не розтікається по поверхні тіста. Зніміть сотейник із вогню та залиште малинову масу повністю охолоджуватися.

Як сформувати булочки з малиновими завитками

Коли тісто збільшиться в об'ємі, обережно обімніть його та перекладіть на робочу поверхню, злегка присипану борошном.

Розкачайте тісто у прямокутний пласт розміром приблизно 40×30 см.

Візуально поділіть його на дві рівні частини по довшій стороні. На одну половину розміром приблизно 20×30 см рівномірно нанесіть охолоджену малинову начинку, залишаючи біля країв 1-2 см вільного тіста.

Накрийте начинку другою, чистою половиною пласта. У результаті має вийти прямокутна заготовка розміром приблизно 20×30 см із малиновим прошарком усередині. Злегка притисніть поверхню та краї, щоб шари трималися разом.

Розріжте заготовку вздовж 30-сантиметрової сторони на вісім довгих смужок завширшки приблизно 3,5-4 см. Довжина кожної смужки становитиме близько 20 см.

Візьміть одну смужку за обидва кінці та обережно перекрутіть їх у протилежних напрямках, формуючи джгут. На поверхні повинні з'явитися малинові прожилки.

Після цього згорніть джгут у петлю та проведіть один його кінець через середину, утворюючи вільний вузлик. Кінчики сховайте під низ булочки, щоб вона тримала форму під час випікання.

Не затягуйте вузлик надто щільно, оскільки тісто ще збільшуватиметься в об'ємі. Повторіть із рештою смужок.

Якщо начинка починає витікати, а тісто стає надто м'яким, поставте заготовки в холодильник на 10–15 хвилин. Після охолодження їх буде легше перекручувати.

Викладіть усі вісім булочок на деко, застелене пергаментом, залишаючи між ними приблизно 4–5 см.

Скільки випікати булочки з малиною в духовці

Накрийте сформовані булочки рушником або плівкою та залиште приблизно на 25–35 хвилин для повторного вистоювання. За цей час вони повинні помітно збільшитися в об'ємі.

Розігрійте духовку до 180 градусів у режимі "верх-низ".

Змішайте яєчний жовток зі столовою ложкою молока та обережно змастіть відкриті ділянки тіста, не розмазуючи малинову начинку.

Поставте деко на середній рівень духовки та випікайте приблизно 20–25 хвилин. Точний час залежить від розміру булочок, кількості начинки та особливостей духовки.

Готова випічка повинна мати золотисту скоринку, а тісто всередині — повністю пропектися. Якщо поверхня починає надто швидко темніти, булочки можна нещільно прикрити фольгою.

Після випікання перекладіть їх на решітку та залиште охолоджуватися приблизно на 10–15 хвилин.

Зверніть увагу на алергени. Рецепт містить пшеницю, яйця та молочні продукти. За наявності харчових алергій перевірте склад інгредієнтів перед приготуванням.