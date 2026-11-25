Інгредієнти для салату

Для основи салату знадобляться:

куряче філе - 130 г (у сирому вигляді);

молодий шпинат - 40 г;

помідори чері - 80 г;

солодка паприка, сушений часник та сіль - до смаку.

Для горіхового песто:

стигле авокадо - 70 г;

фундук - 15 г;

пармезан - 10 г;

лимонний сік - 2 ч. л.;

лимонна цедра - 1/4 ч. л.;

питна вода - 1-2 ст. л. за потреби;

сіль - до смаку.

Час приготування: 30 хвилин.

Кількість порцій: 1.

Як приготувати салат із куркою та горіховим песто з авокадо

Куряче філе натріть сіллю, солодкою паприкою та сушеним часником. Викладіть м'ясо в кошик мультипічки та запікайте протягом 20 хвилин за температури 180 градусів. Час приготування може відрізнятися залежно від товщини філе та потужності мультипічки. Згідно з рекомендаціями FoodSafety.gov, для безпечного споживання внутрішня температура курятини має досягти щонайменше 74 градусів. Перевірити її можна за допомогою кухонного термометра.

Поки курка запікається, приготуйте горіхове песто. Підсмажте фундук на сухій пательні протягом 3-4 хвилин, періодично помішуючи. Це допоможе розкрити аромат горіхів і зробить смак заправки більш насиченим.

Пармезан натріть на дрібній тертці. Ретельно вимийте лимон та зніміть трохи жовтої частини шкірки, не зачіпаючи білого шару, який може додати гіркоти.

У чаші блендера з'єднайте м'якоть авокадо, підсмажений фундук, пармезан, лимонний сік та цедру. Перебийте до кремової консистенції. Якщо заправка вийшла надто густою, додайте трохи питної води.

Промийте та обсушіть шпинат, а помідори чері розріжте навпіл. Готовому курячому філе дайте відпочити кілька хвилин, після чого наріжте його невеликими шматочками.

Викладіть на тарілку шпинат, помідори та курку, а в центрі розмістіть горіхове песто.

Салат із куркою та горіховим песто з авокадо, який я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Порада від мене: додавайте горіхове песто безпосередньо перед споживанням та ретельно перемішуйте салат, щоб заправка огорнула кожен шматочок курки й овочів. Для цікавішої текстури раджу не подрібнювати фундук до повної однорідності - дрібні шматочки горіхів приємно контрастуватимуть із ніжною м'якоттю авокадо.

Алергени: горіхи, молочні продукти (лактоза).