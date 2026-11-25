Ингредиенты для салата

Для основы салата понадобятся:

куриное филе - 130 г (в сыром виде);

молодой шпинат - 40 г;

помидоры черри - 80 г;

сладкая паприка, сушеный чеснок и соль - по вкусу.

Для орехового песто:

спелое авокадо - 70 г;

фундук - 15 г;

пармезан - 10 г;

лимонный сок - 2 ч. л.;

лимонная цедра - 1/4 ч. л.;

питьевая вода - 1-2 ст. л. при необходимости;

соль - по вкусу.

Время приготовления: 30 мин.

Количество порций: 1.

Как приготовить салат с курицей и ореховым песто из авокадо.

Куриное филе натрите солью, сладкой паприкой и сушеным чесноком. Выложите мясо в корзину мультипечки и запекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Время приготовления зависит от толщины филе и мощности мультипечки. Согласно рекомендациям FoodSafety.gov, для безопасного потребления внутренняя температура курятины должна достигнуть не менее 74 градусов. Проверить его можно с помощью кухонного термометра.

Пока курица запекается, приготовьте ореховое песто. Поджарьте фундук на сухой сковороде в течение 3-4 минут, периодически помешивая. Это поможет раскрыть аромат орехов и сделает вкус заправки насыщеннее.

Пармезан натрите на мелкой терке. Тщательно вымойте лимон и снимите немного желтой части кожуры, не затрагивая белый слой, который может добавить горечи.

В чаше блендера соедините мякоть авокадо, жареный фундук, пармезан, лимонный сок и цедру. Перебейте до кремовой смеси. Если заправка получилась слишком густой, добавьте немного питьевой воды.

Промойте и обсушите шпинат, а помидоры черри разрежьте пополам. Готовому куриному филе дайте отдохнуть несколько минут, после чего нашинкуйте его небольшими кусочками.

Выложите на тарелку шпинат, помидоры и курицу, а в центре разместите ореховое песто.

Салат с курицей и ореховым песто из авокадо, который я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Совет от меня: добавляйте ореховое песто непосредственно перед употреблением и тщательно перемешивайте салат, чтобы заправка окутала каждый кусочек курицы и овощей. Для более интересной текстуры советую не измельчать фундук до полной однородности - мелкие кусочки орехов будут приятно контрастировать с нежной мякотью авокадо.

Аллергены: орехи, молочные продукты (лактоза).