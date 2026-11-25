Салат с курицей и ореховым песто из авокадо: нежный рецепт за 30 минут (фото)
Запеченная курица, сочные помидоры черри и молодой шпинат могут стать основой необычного вкусного салата. Секрет блюда - в домашней вариации песто из авокадо и фундука, которое можно приготовить легко и без добавления растительного масла.
Как приготовить сытный салат с курицей и нежной ореховой заправкой, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты для салата
Для основы салата понадобятся:
- куриное филе - 130 г (в сыром виде);
- молодой шпинат - 40 г;
- помидоры черри - 80 г;
- сладкая паприка, сушеный чеснок и соль - по вкусу.
Для орехового песто:
- спелое авокадо - 70 г;
- фундук - 15 г;
- пармезан - 10 г;
- лимонный сок - 2 ч. л.;
- лимонная цедра - 1/4 ч. л.;
- питьевая вода - 1-2 ст. л. при необходимости;
- соль - по вкусу.
Время приготовления: 30 мин.
Количество порций: 1.
Как приготовить салат с курицей и ореховым песто из авокадо.
Куриное филе натрите солью, сладкой паприкой и сушеным чесноком. Выложите мясо в корзину мультипечки и запекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Время приготовления зависит от толщины филе и мощности мультипечки. Согласно рекомендациям FoodSafety.gov, для безопасного потребления внутренняя температура курятины должна достигнуть не менее 74 градусов. Проверить его можно с помощью кухонного термометра.
Пока курица запекается, приготовьте ореховое песто. Поджарьте фундук на сухой сковороде в течение 3-4 минут, периодически помешивая. Это поможет раскрыть аромат орехов и сделает вкус заправки насыщеннее.
Пармезан натрите на мелкой терке. Тщательно вымойте лимон и снимите немного желтой части кожуры, не затрагивая белый слой, который может добавить горечи.
В чаше блендера соедините мякоть авокадо, жареный фундук, пармезан, лимонный сок и цедру. Перебейте до кремовой смеси. Если заправка получилась слишком густой, добавьте немного питьевой воды.
Промойте и обсушите шпинат, а помидоры черри разрежьте пополам. Готовому куриному филе дайте отдохнуть несколько минут, после чего нашинкуйте его небольшими кусочками.
Выложите на тарелку шпинат, помидоры и курицу, а в центре разместите ореховое песто.
Совет от меня: добавляйте ореховое песто непосредственно перед употреблением и тщательно перемешивайте салат, чтобы заправка окутала каждый кусочек курицы и овощей. Для более интересной текстуры советую не измельчать фундук до полной однородности - мелкие кусочки орехов будут приятно контрастировать с нежной мякотью авокадо.
Аллергены: орехи, молочные продукты (лактоза).
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