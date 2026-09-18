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Смачно 18 вересня 2026, 15:34

Сирні нагетси, в яких 15 г білка на 100 г: покроковий рецепт з відео

Кисломолочний і твердий сири можна перетворити на рум'яну закуску, яку подають із йогуртом, джемом або соусом
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Сирні нагетси з високим вмістом білку (фото: Styler)
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Кисломолочний сир перетворюється на рум'яні нагетси з твердим сиром, а в 100 г готової закуски міститься 15 г білка. Готуються вони на сковороді та добре поєднуються як із йогуртом, так і з улюбленим соусом.

Як приготувати високобілкові нагетси з кисломолочного та твердого сирів, розповідає Styler з посиланням на рецепт кулінарної блогерки "ptashka.oly" з Instagram.

Білкові нагетси з кисломолочного сиру

Якщо кисломолочний сир уже набрид у вигляді сирників, з нього можна приготувати іншу закуску. Для сирних нагетсів знадобляться також твердий сир, яйця та борошно.

Страву можна подавати самостійно або доповнити йогуртом, джемом чи соусом.

Інгредієнти:

  • 350 г кисломолочного сиру
  • 100 г твердого сиру
  • 2 яйця
  • 200 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • сіль - за смаком
  • олія - для смаження

Як приготувати сирні нагетси

Кисломолочний сир викладіть у миску, додайте два яйця та натертий твердий сир. Перемішайте до однорідного поєднання інгредієнтів.

Додайте борошно, розпушувач і сіль. Замісіть еластичне тісто.

Готове тісто розкачайте приблизно до 1 см завтовшки. Наріжте його невеликими паличками.

Розігрійте олію на сковороді та обсмажте нагетси з обох боків до рум'яної скоринки.

Після того як перевернете палички на другу сторону, сковороду можна накрити кришкою. Це допоможе їм добре прогрітися всередині.

Готові нагетси подавайте просто так або з йогуртом, джемом чи улюбленим соусом.

КБЖВ сирних нагетсів

У 100 г готової страви міститься:

  • 237 ккал
  • білки - 15 г
  • жири - 11 г
  • вуглеводи - 19 г

Як зробити сирні нагетси менш калорійними

У коментарях до рецепта читачі радять не смажити нагетси в олії, а приготувати їх в аерогрилі. Такий спосіб дає змогу знизити калорійність продукту.

Порада для приготування нагетсів (скриншот)

Для цього сформовані шматочки тіста викладають у чашу аерогриля в один шар і запікають до рум'яної скоринки. Приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Точний час і температура залежать від конкретної моделі, тому краще орієнтуватися на готовність нагетсів.

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