Сирні нагетси, в яких 15 г білка на 100 г: покроковий рецепт з відео

Білкові нагетси з кисломолочного сиру

Якщо кисломолочний сир уже набрид у вигляді сирників, з нього можна приготувати іншу закуску. Для сирних нагетсів знадобляться також твердий сир, яйця та борошно.

Страву можна подавати самостійно або доповнити йогуртом, джемом чи соусом.

Інгредієнти:

350 г кисломолочного сиру

100 г твердого сиру

2 яйця

200 г борошна

1 ч. л. розпушувача

сіль - за смаком

олія - для смаження

Як приготувати сирні нагетси

Кисломолочний сир викладіть у миску, додайте два яйця та натертий твердий сир. Перемішайте до однорідного поєднання інгредієнтів.

Додайте борошно, розпушувач і сіль. Замісіть еластичне тісто.

Готове тісто розкачайте приблизно до 1 см завтовшки. Наріжте його невеликими паличками.

Розігрійте олію на сковороді та обсмажте нагетси з обох боків до рум'яної скоринки.

Після того як перевернете палички на другу сторону, сковороду можна накрити кришкою. Це допоможе їм добре прогрітися всередині.

Готові нагетси подавайте просто так або з йогуртом, джемом чи улюбленим соусом.

КБЖВ сирних нагетсів

У 100 г готової страви міститься:

237 ккал

білки - 15 г

жири - 11 г

вуглеводи - 19 г

Як зробити сирні нагетси менш калорійними

У коментарях до рецепта читачі радять не смажити нагетси в олії, а приготувати їх в аерогрилі. Такий спосіб дає змогу знизити калорійність продукту.

Порада для приготування нагетсів (скриншот)

Для цього сформовані шматочки тіста викладають у чашу аерогриля в один шар і запікають до рум'яної скоринки. Приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Точний час і температура залежать від конкретної моделі, тому краще орієнтуватися на готовність нагетсів.