Творожные наггетсы, в которых 15 г белка на 100 г: пошаговый рецепт с видео

Белковые наггетсы из творога

Если творог уже надоел в виде сырников, из него можно приготовить другую закуску. Для творожных наггетсов понадобятся также сыр, яйца и мука.

Блюдо можно подавать самостоятельно или дополнить йогуртом, джемом или соусом.

Ингредиенты:

350 г творога

100 г твердого сыра

2 яйца

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

соль - по вкусу

масло - для жарки

Как приготовить творожные наггетсы?

Творог выложите в миску, добавьте два яйца и натертый сыр. Перемешайте до однородного сочетания ингредиентов.

Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Замесите эластичное тесто.

Готовое тесто раскатайте примерно до 1 см толщиной. Нарежьте его небольшими палочками.

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте нагетсы по обе стороны к румяной корочке.

После того как перевернете палочки на другую сторону, сковороду можно накрыть крышкой. Это поможет им хорошо прогреться внутри.

Готовые наггетсы подавайте просто так или с йогуртом, джемом или любимым соусом.

КБЖВ творожных наггетсов

В 100 г готового блюда содержится:

237 ккал

белки - 15 г

жиры - 11 г

углеводы - 19 г

Как сделать творожные наггетсы менее калорийными

В комментариях к рецепту читатели советуют не жарить наггетсы в масле, а приготовить их в аэрогриле. Этот способ позволяет снизить калорийность продукта.

Совет для приготовления нагетсов (скриншот)

Для этого сформованные кусочки теста выкладывают в чашу аэрогриля в один слой и запекают до румяной корочки. Приблизительно 20 минут при температуре 180 градусов. Точное время и температура зависит от конкретной модели, поэтому лучше ориентироваться на готовность наггетсов.