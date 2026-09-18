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Вкусно 18 сентября 2026, 15:34

Творожные наггетсы, в которых 15 г белка на 100 г: пошаговый рецепт с видео

Творог и твердый сыр можно превратить в румяную закуску, которую подают с йогуртом, джемом или соусом
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Творожные наггетсы с высоким содержанием белка (фото: Styler)
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Творог превращается в румяные наггетсы с твердым сыром, а в 100 г готовой закуски содержится 15 г белка. Готовятся они на сковороде и хорошо сочетаются с йогуртом или любимым соусом.

Как приготовить высокобелковые наггетсы из творога и твердого сыра, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт кулинарной блогерши "ptashka.oly" из Instagram.

Белковые наггетсы из творога

Если творог уже надоел в виде сырников, из него можно приготовить другую закуску. Для творожных наггетсов понадобятся также сыр, яйца и мука.

Блюдо можно подавать самостоятельно или дополнить йогуртом, джемом или соусом.

Ингредиенты:

  • 350 г творога
  • 100 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • соль - по вкусу
  • масло - для жарки

Как приготовить творожные наггетсы?

Творог выложите в миску, добавьте два яйца и натертый сыр. Перемешайте до однородного сочетания ингредиентов.

Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Замесите эластичное тесто.

Готовое тесто раскатайте примерно до 1 см толщиной. Нарежьте его небольшими палочками.

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте нагетсы по обе стороны к румяной корочке.

После того как перевернете палочки на другую сторону, сковороду можно накрыть крышкой. Это поможет им хорошо прогреться внутри.

Готовые наггетсы подавайте просто так или с йогуртом, джемом или любимым соусом.

КБЖВ творожных наггетсов

В 100 г готового блюда содержится:

  • 237 ккал
  • белки - 15 г
  • жиры - 11 г
  • углеводы - 19 г

Как сделать творожные наггетсы менее калорийными

В комментариях к рецепту читатели советуют не жарить наггетсы в масле, а приготовить их в аэрогриле. Этот способ позволяет снизить калорийность продукта.

Совет для приготовления нагетсов (скриншот)

Для этого сформованные кусочки теста выкладывают в чашу аэрогриля в один слой и запекают до румяной корочки. Приблизительно 20 минут при температуре 180 градусов. Точное время и температура зависит от конкретной модели, поэтому лучше ориентироваться на готовность наггетсов.

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