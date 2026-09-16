Сніданок, обід і вечеря на одному деко: як за раз приготувати 6 порцій їжі на 2 дні

Сніданок

На дві порції знадобляться:

1 банан

2 яйця

80 г вівсяних пластівців

100 мл молока

малина

персик

Банан розімніть виделкою, додайте яйця, вівсяні пластівці та молоко. Перемішайте. Додайте малину й нарізаний персик.

Обід

На дві порції підготуйте:

130 г рису

200 г курячого філе

80 г солодкого перцю

70 г кукурудзи

70 г зеленого горошку

240 мл окропу

сіль і спеції за смаком

Рис промийте, куряче філе наріжте невеликими шматочками. Додайте перець, кукурудзу, горошок, сіль і спеції. Залийте 240 мл окропу.

Вечеря

Для двох порцій знадобляться:

200 г броколі

4 яйця

140 г консервованого тунця

80 г тертого сиру

Броколі попередньо відваріть протягом 2 хвилин. Потім змішайте її з тунцем і яйцями та посипте тертим сиром.

Як усе запекти

Поставте всі три страви одночасно в духовку, розігріту до 180°C. Запікайте приблизно 40 хвилин.

Після приготування рис із куркою та овочами перемішайте.

У результаті за один раз можна підготувати шість готових прийомів їжі - сніданок, обід і вечерю на два наступні дні.