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Главная Вкусно Завтрак, обед и ужин на одном противне: как за раз приготовить 6 порций еды на 2 дня
Вкусно 16 сентября 2026, 08:03

Завтрак, обед и ужин на одном противне: как за раз приготовить 6 порций еды на 2 дня

Три блюда, шесть порций и только одна духовка - удобный вариант для тех, кто хочет закрыть вопросы с едой сразу на два дня.
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Рацион на два дня (фото: Styler)
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Три разных блюда можно приготовить одновременно. Достаточно подготовить продукты, разложить их в формы и запечь, в результате получится 6 порций завтрака, ужина и даже обеда.

Как отмечает Styler, рецепт и схему приготовления блюд в одном противне на своей странице в Instagram показала блоггерша с ником из "olya_pins".

Завтрак

На две порции понадобятся:

  • 1 банан
  • 2 яйца
  • 80 г овсяных хлопьев
  • 100 мл молока
  • малина
  • персик

Банан разомните вилкой, добавьте яйца, овсяные хлопья и молоко. Перемешайте. Добавьте малину и нарезанный персик.

Обед

На две порции подготовьте:

  • 130 г риса
  • 200 г куриного филе
  • 80 г сладкого перца
  • 70 г кукурузы
  • 70 г зеленого горошка
  • 240 мл кипятка
  • соль и специи по вкусу

Рис промойте, куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте перец, кукурузу, горошек, соль и специи. Залейте 240 мл кипятка.

Ужин

Для двух порций понадобятся:

  • 200 г брокколи
  • 4 яйца
  • 140 г консервированного тунца
  • 80 г тертого сыра

Брокколи предварительно отварите в течение 2 минут. Затем смешайте ее с тунцем и яйцами и посыпьте тертым сыром.

Как все запечь

Поставьте все три блюда в духовку, разогретую до 180°C. Запекайте около 40 минут.

После приготовления рис с курицей и овощами перемешайте.

В результате за один раз можно подготовить шесть готовых приемов пищи - завтрак, обед и ужин на два следующих дня.

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