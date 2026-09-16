Завтрак, обед и ужин на одном противне: как за раз приготовить 6 порций еды на 2 дня
Три разных блюда можно приготовить одновременно. Достаточно подготовить продукты, разложить их в формы и запечь, в результате получится 6 порций завтрака, ужина и даже обеда.
Как отмечает Styler, рецепт и схему приготовления блюд в одном противне на своей странице в Instagram показала блоггерша с ником из "olya_pins".
Завтрак
На две порции понадобятся:
- 1 банан
- 2 яйца
- 80 г овсяных хлопьев
- 100 мл молока
- малина
- персик
Банан разомните вилкой, добавьте яйца, овсяные хлопья и молоко. Перемешайте. Добавьте малину и нарезанный персик.
Обед
На две порции подготовьте:
- 130 г риса
- 200 г куриного филе
- 80 г сладкого перца
- 70 г кукурузы
- 70 г зеленого горошка
- 240 мл кипятка
- соль и специи по вкусу
Рис промойте, куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте перец, кукурузу, горошек, соль и специи. Залейте 240 мл кипятка.
Ужин
Для двух порций понадобятся:
- 200 г брокколи
- 4 яйца
- 140 г консервированного тунца
- 80 г тертого сыра
Брокколи предварительно отварите в течение 2 минут. Затем смешайте ее с тунцем и яйцами и посыпьте тертым сыром.
Как все запечь
Поставьте все три блюда в духовку, разогретую до 180°C. Запекайте около 40 минут.
После приготовления рис с курицей и овощами перемешайте.
В результате за один раз можно подготовить шесть готовых приемов пищи - завтрак, обед и ужин на два следующих дня.
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