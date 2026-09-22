Солодкі бурячки на зиму: рецепт на 1 кг овочів із простим маринадом
Буряк на зиму можна заготовити без складних маринадів і великої кількості спецій. Достатньо відварити овочі, залити їх гарячим маринадом і простерилізувати банки.
Styler ділиться простим рецептом солодких бурячків на зиму.
Як замаринувати буряк
Спочатку овоч потрібно добре помити та відварити приблизно 1 годину - точний час залежить від розміру бурячків. Після цього дайте йому охолонути, очистьте та наріжте шматочками або залиште цілим, якщо "головки" невеликі.
Інгредієнти для маринаду
На 1,5 л води вам знадобиться:
- цукор - 3 ст. л.;
- сіль - 1,5 ст. л.;
- оцет 9% - 4-5 ст. л.
Спосіб приготування
Воду налийте в каструлю, додайте цукор і сіль.
Доведіть маринад до кипіння та влийте оцет.
Підготовлений буряк розкладіть у чисті банки.
Залийте овочі гарячим маринадом.
Накрийте банки кришками та стерилізуйте 10-15 хвилин.
Закрутіть банки, переверніть їх догори дном і залиште до повного охолодження.
Готові бурячки зберігайте в прохолодному темному місці. Узимку їх можна подавати як самостійну закуску або використовувати для салатів та інших страв.
Смачного!
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