Відкриваєш банку і вже не зупинитися: як закрити кабачки в соусі сацебелі
Щоліта господині замислюються над питанням "куди подіти врожай". Якщо звичне лечо, ікра чи кабачки як ананаси вже набридли, варто спробувати ще один рецепт, який останнім часом набирає популярності у соцмережах.
Styler розповідає, як приготувати кабачки в соусі сацебелі за домашнім рецептом, який передають із покоління в покоління.
Чим особливий цей рецепт
Головний секрет - соус сацебелі, який надає кабачкам насиченого кисло-солодкого смаку з легкою пряністю. Завдяки поєднанню перцю, часнику та спецій овочі залишаються соковитими, а маринад виходить настільки смачним, що його часто доїдають навіть швидше, ніж самі кабачки.
Авторка рецепта зізнається, що в їхній родині таку консервацію готують щороку. Однієї порції зазвичай вистачає ненадовго, тому мама майже завжди закриває відразу кілька партій.
Що знадобиться
На 3 кг кабачків (приблизно 7 півлітрових банок) потрібно:
- 3 солодкі перці
- 2 гострі перці
- 100 г часнику
- 1 склянка оцту
- 1 склянка олії
- 1 склянка цукру
- 2 столові ложки солі
- 1 банка соусу сацебелі.
Як приготувати кабачки в соусі сацебелі
Спочатку кабачки наріжте невеликими кубиками.
Солодкий і гострий перець подрібніть у блендері до однорідної маси.
У велику каструлю викладіть кабачки, додайте перцеву суміш і натріть часник. Потім влийте оцет, олію, всипте цукор, сіль і додайте банку соусу сацебелі. Ретельно перемішайте.
Поставте каструлю на середній вогонь і дочекайтеся закипання. Після цього варіть 30 хвилин, періодично помішуючи.
Готові кабачки одразу розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрутіть кришками.
Як правильно стерилізувати банки
За словами авторки рецепта, її мама стерилізує банки в духовці при температурі 140-150 градусів протягом 10-15 хвилин. Кришки окремо проварює у киплячій воді.
Такий спосіб дозволяє швидко підготувати одразу кілька банок і не витрачати час на стерилізацію над парою.
З чим подавати
Кабачки в соусі сацебелі добре смакують як самостійна закуска, але не менш вдало поєднуються з картоплею, м'ясом, шашликом або кашами. Завдяки пряному соусу їх можна використовувати навіть як готовий гарнір.
Саме тому багато господинь радять закривати не одну, а одразу кілька порцій. Адже після першої відкритої банки, як жартує авторка рецепта, зупинитися справді непросто.
А ви пробувати так закривати кабачки? Перешліть рецепт мамі чи бабусі.
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