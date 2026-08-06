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Смачно 06 серпня 2026, 20:12

Відкриваєш банку і вже не зупинитися: як закрити кабачки в соусі сацебелі

Усе вирішує один інгредієнт, через який цю закуску просять знову і знову
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Консервовані кабачки в соусі сацебелі (колаж: Styler)
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Щоліта господині замислюються над питанням "куди подіти врожай". Якщо звичне лечо, ікра чи кабачки як ананаси вже набридли, варто спробувати ще один рецепт, який останнім часом набирає популярності у соцмережах.

Styler розповідає, як приготувати кабачки в соусі сацебелі за домашнім рецептом, який передають із покоління в покоління.

Чим особливий цей рецепт

Головний секрет - соус сацебелі, який надає кабачкам насиченого кисло-солодкого смаку з легкою пряністю. Завдяки поєднанню перцю, часнику та спецій овочі залишаються соковитими, а маринад виходить настільки смачним, що його часто доїдають навіть швидше, ніж самі кабачки.

Авторка рецепта зізнається, що в їхній родині таку консервацію готують щороку. Однієї порції зазвичай вистачає ненадовго, тому мама майже завжди закриває відразу кілька партій.

Що знадобиться

На 3 кг кабачків (приблизно 7 півлітрових банок) потрібно:

  • 3 солодкі перці
  • 2 гострі перці
  • 100 г часнику
  • 1 склянка оцту
  • 1 склянка олії
  • 1 склянка цукру
  • 2 столові ложки солі
  • 1 банка соусу сацебелі.

Як приготувати кабачки в соусі сацебелі

Спочатку кабачки наріжте невеликими кубиками.

Солодкий і гострий перець подрібніть у блендері до однорідної маси.

У велику каструлю викладіть кабачки, додайте перцеву суміш і натріть часник. Потім влийте оцет, олію, всипте цукор, сіль і додайте банку соусу сацебелі. Ретельно перемішайте.

Поставте каструлю на середній вогонь і дочекайтеся закипання. Після цього варіть 30 хвилин, періодично помішуючи.

Готові кабачки одразу розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрутіть кришками.

Як правильно стерилізувати банки

За словами авторки рецепта, її мама стерилізує банки в духовці при температурі 140-150 градусів протягом 10-15 хвилин. Кришки окремо проварює у киплячій воді.

Такий спосіб дозволяє швидко підготувати одразу кілька банок і не витрачати час на стерилізацію над парою.

З чим подавати

Кабачки в соусі сацебелі добре смакують як самостійна закуска, але не менш вдало поєднуються з картоплею, м'ясом, шашликом або кашами. Завдяки пряному соусу їх можна використовувати навіть як готовий гарнір.

Саме тому багато господинь радять закривати не одну, а одразу кілька порцій. Адже після першої відкритої банки, як жартує авторка рецепта, зупинитися справді непросто.

А ви пробувати так закривати кабачки? Перешліть рецепт мамі чи бабусі.

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Рецепти Кабачки консервация
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