Інгредієнти на дві канапки

цільнозерновий хліб - 80 г (2 скибочки);

кисломолочний сир 5% - 100 г;

яєчний білок - 1 шт.;

пармезан - 10 г;

сушені томати - 10 г;

сушений базилік - 1/3 ч. л.;

сіль - за смаком.

Як приготувати такі бутерброди

У невеликій мисці з'єднайте кисломолочний сир, яєчний білок і натертий на дрібній тертці пармезан. Ретельно перемішайте інгредієнти виделкою.

Щоб урізноманітнити смак звичайної сирної начинки, я пропоную додати дрібно нарізані сушені томати та базилік. У поєднанні з пармезаном вони нададуть тостам італійських ноток.

За бажанням додайте дрібку солі, враховуючи солоність пармезану і томатів.

Рівномірно розподіліть сирну масу між двома скибочками цільнозернового хліба та перекладіть їх у кошик мультипечі.

Запікайте за температури 180 градусів протягом 8-10 хвилин, доки сирна начинка повністю не схопиться та не вкриється золотистою скоринкою. Час приготування може відрізнятися залежно від потужності та моделі пристрою.

Подавайте тости теплими. За бажанням доповніть сніданок свіжими овочами або салатним листям.

Калорійність та поживна цінність страви

Орієнтовна поживна цінність порції (дві канапки):

калорійність - 405 ккал;

білки - 33 г;

жири - 11 г;

вуглеводи - 42,2 г.

Калорійність однієї канапки становить близько 203 ккал.

Показники можуть відрізнятися залежно від складу та поживної цінності обраних продуктів.

Алергени: молочні продукти (лактоза), яйця, глютен.