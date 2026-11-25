Ингредиенты на два бутерброда

цельнозерновой хлеб - 80 г (2 ломтика);

творог 5% - 100 г;

яичный белок - 1 шт.;

пармезан - 10 г;

сушеные томаты - 10 г;

сушеный базилик - 1/3 ч. л.;

соль - по вкусу.

Как приготовить такие бутерброды

В небольшой миске соедините творог, яичный белок и натертый на мелкой терке пармезан. Тщательно перемешайте ингредиенты вилкой.

Чтобы разнообразить вкус обычной творожной начинки, я предлагаю добавить мелко нарезанные сушеные томаты и базилик. В сочетании с пармезаном они предоставят тостам итальянских ноток.

По желанию добавьте щепотку соли, учитывая соленость пармезана и томатов.

Равномерно распределите творожную массу между двумя ломтиками цельнозернового хлеба и переложите их в корзину мультипечи.

Запекайте при температуре 180 градусов в течение 8-10 минут, пока творожная начинка полностью не схватится и не покроется золотистой корочкой. Время приготовления зависит от мощности и модели устройства.

Подавайте тосты тёплыми. По желанию дополните завтрак свежими овощами или салатными листьями.

Калорийность и питательная ценность блюда

Ориентировочная питательная ценность порции (два бутерброда):

калорийность - 405 ккал;

белки - 33 г;

жиры - 11 г;

углеводы - 42,2 г.

Калорийность одного диванчика составляет около 203 ккал.

Показатели могут отличаться в зависимости от состава и питательной ценности выбранных продуктов.

Аллергены: молочные продукты (лактоза), яйца, глютен.