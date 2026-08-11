Жодного оцту: швидкий рецепт хрустких помідорів у банці з маленьким секретом
Квашені консервовані помідори - це класична домашня закуска, яка ідеально доповнює будь-який стіл. Завдяки природному процесу ферментації овочі зберігають усі корисні вітаміни та набувають неповторного пікантного смаку.
Перевіреним рецептом закруток ділиться Styler з посиланням на mamanata.food в Instagram.
Головний секрет рецепту
Головний секрет цього рецепту полягає у використанні сухої гірчиці, яка робить помідори надзвичайно ароматними та ефективно запобігає появі плісняви під час бродіння.
Що знадобиться для приготування
Для приготування ідеального розсолу з розрахунку на 1 літр чистої холодної води потрібно підготувати такі інгредієнти:
- свіжі помідори (краще обирати пружні плоди приблизно однакового розміру);
- сіль - 2 столові ложки;
- цукор - 1 столова ложка;
- суха гірчиця в порошку - 1 столова ложка.
Покроковий процес квашення
Крок 1
Підготовка овочів. Ретельно вимийте помідори. Для квашення найкраще підходять щільні, не перестиглі плоди без пошкоджень на шкірці. Щільно викладіть їх у чисті скляні банки або зручний емальований посуд.
Крок 2
Приготування розсолу. У глибокій ємності змішайте холодну воду з сіллю, цукром та гірчичним порошком. Ретельно перемішайте рідину, щоб усі сипучі компоненти розчинилися.
Крок 3
Заливка та ферментація. Залийте помідори готовим розсолом так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Далі процес приготування залежить від ваших умов зберігання:
За наявності льоху: одразу віднесіть туди ємність із помідорами, накрийте кришкою і залиште на 30 днів до повної готовності.
Для квартирних умов: залиште помідори при кімнатній температурі на 3-5 днів для активного процесу сквашування. Після цього обов'язково переставте їх у холодильник або інше прохолодне місце для тривалого зберігання.
Раніше Styler ділився рецептом маринованих огірків, як з супермаркету.