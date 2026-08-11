Жодного оцту: швидкий рецепт хрустких помідорів у банці з маленьким секретом

Головний секрет рецепту

Головний секрет цього рецепту полягає у використанні сухої гірчиці, яка робить помідори надзвичайно ароматними та ефективно запобігає появі плісняви під час бродіння.

Що знадобиться для приготування

Для приготування ідеального розсолу з розрахунку на 1 літр чистої холодної води потрібно підготувати такі інгредієнти:

свіжі помідори (краще обирати пружні плоди приблизно однакового розміру);

сіль - 2 столові ложки;

цукор - 1 столова ложка;

суха гірчиця в порошку - 1 столова ложка.

Покроковий процес квашення

Крок 1

Підготовка овочів. Ретельно вимийте помідори. Для квашення найкраще підходять щільні, не перестиглі плоди без пошкоджень на шкірці. Щільно викладіть їх у чисті скляні банки або зручний емальований посуд.

Крок 2

Приготування розсолу. У глибокій ємності змішайте холодну воду з сіллю, цукром та гірчичним порошком. Ретельно перемішайте рідину, щоб усі сипучі компоненти розчинилися.

Крок 3

Заливка та ферментація. Залийте помідори готовим розсолом так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Далі процес приготування залежить від ваших умов зберігання:

За наявності льоху: одразу віднесіть туди ємність із помідорами, накрийте кришкою і залиште на 30 днів до повної готовності.

Для квартирних умов: залиште помідори при кімнатній температурі на 3-5 днів для активного процесу сквашування. Після цього обов'язково переставте їх у холодильник або інше прохолодне місце для тривалого зберігання.