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Вкусно 11 августа 2026, 12:45

Никакого уксуса: быстрый рецепт хрустящих помидоров в банке с маленьким секретом

Как приготовить настоящие квашеные помидоры
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Быстрые квашеные помидоры (фото: Getty Images)
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Квашенные консервированные помидоры - это классическая домашняя закуска, идеально дополняющая любой стол. Благодаря естественному процессу ферментации овощи сохраняют все полезные витамины и приобретают неповторимый пикантный вкус.

Проверенным рецептом закруток делится Styler со ссылкой на mamanata.food в Instagram.

Главный секрет рецепта

Главный секрет этого рецепта заключается в использовании сухой горчицы, которая делает помидоры чрезвычайно ароматными и эффективно предотвращает появление плесени во время брожения.

Что понадобится для приготовления

Для приготовления идеального рассола в расчете на 1 литр чистой холодной воды нужно подготовить следующие ингредиенты:

  • свежие помидоры (лучше выбирать упругие плоды примерно одинакового размера);
  • соль - 2 столовые ложки;
  • сахар - 1 столовая ложка;
  • сухая горчица в порошке - 1 столовая ложка.

Пошаговый процесс квашения

Шаг 1

Подготовка овощей. Тщательно вымойте помидоры. Для квашения лучше всего подходят плотные, не перезрелые плоды без повреждений на кожуре. Плотно выложите их в чистые стеклянные банки или удобную эмалированную посуду.

Шаг 2

Приготовление рассола. В глубокой емкости смешайте холодную воду с солью, сахаром и горчичным порошком. Тщательно перемешайте жидкость, чтобы все сыпучие компоненты растворились.

Шаг 3

Заливка и ферментация. Залейте помидоры готовым рассолом так, чтобы они полностью покрыты жидкостью. Далее процесс приготовления зависит от ваших условий хранения:

При наличии погреба сразу отнесите туда емкость с помидорами, накройте крышкой и оставьте на 30 дней до полной готовности.

Для квартирных условий оставьте помидоры при комнатной температуре на 3-5 дней для активного процесса сквашивания. После этого обязательно переставьте их в холодильник или в другое прохладное место для длительного хранения.

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