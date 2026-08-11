Никакого уксуса: быстрый рецепт хрустящих помидоров в банке с маленьким секретом
Квашенные консервированные помидоры - это классическая домашняя закуска, идеально дополняющая любой стол. Благодаря естественному процессу ферментации овощи сохраняют все полезные витамины и приобретают неповторимый пикантный вкус.
Проверенным рецептом закруток делится Styler со ссылкой на mamanata.food в Instagram.
Главный секрет рецепта
Главный секрет этого рецепта заключается в использовании сухой горчицы, которая делает помидоры чрезвычайно ароматными и эффективно предотвращает появление плесени во время брожения.
Что понадобится для приготовления
Для приготовления идеального рассола в расчете на 1 литр чистой холодной воды нужно подготовить следующие ингредиенты:
- свежие помидоры (лучше выбирать упругие плоды примерно одинакового размера);
- соль - 2 столовые ложки;
- сахар - 1 столовая ложка;
- сухая горчица в порошке - 1 столовая ложка.
Пошаговый процесс квашения
Шаг 1
Подготовка овощей. Тщательно вымойте помидоры. Для квашения лучше всего подходят плотные, не перезрелые плоды без повреждений на кожуре. Плотно выложите их в чистые стеклянные банки или удобную эмалированную посуду.
Шаг 2
Приготовление рассола. В глубокой емкости смешайте холодную воду с солью, сахаром и горчичным порошком. Тщательно перемешайте жидкость, чтобы все сыпучие компоненты растворились.
Шаг 3
Заливка и ферментация. Залейте помидоры готовым рассолом так, чтобы они полностью покрыты жидкостью. Далее процесс приготовления зависит от ваших условий хранения:
При наличии погреба сразу отнесите туда емкость с помидорами, накройте крышкой и оставьте на 30 дней до полной готовности.
Для квартирных условий оставьте помидоры при комнатной температуре на 3-5 дней для активного процесса сквашивания. После этого обязательно переставьте их в холодильник или в другое прохладное место для длительного хранения.
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