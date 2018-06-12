Детям помочь легко: на фестивале BELIVE украинцы смогут приобщиться к благотворительности

BELIVE отпразднует День Молодежи в формате charity совместно с благотворительным фондом "Таблеточки"

Фестиваль BELIVE и фонд "Таблеточки" приготовили однодневный charity-билет на 24 июня. Его стоимость составит 100 грн, а вся выручка от продаж будет перечислена на благотворительность.

"Проблема, которой опекается фонд "Таблеточки", чрезвычайно актуальна и важна. Сначала у нас была идея просто помочь финансово, сделав отчисления от каждого проданного билета. Однако для подопечных фонда важна не только финансовая, но и эмоциональная поддержка. Именно поэтому мы в некотором смысле "подарили" последний день фестиваля фонду. Хотим установить новый рекорд посещаемости "Олимпийского", собрав максимальную сумму для фонда и подарив фантастические эмоции для их подопечных", - отметил соорганизатор фестиваля BELIVE Роман Тугашев.

Отметим, что хедлайнерами этого дня на BELIVE станут Constantine, MOZGI и "Время и Стекло" (детальная программа всего дня опубликована на официальном сайте фестиваля).

BELIVE (пресс-служба фестиваля)

"Мы очень рады, что в Украине все более популярной становится помощь, совмещающая в себе развлечения и благотворительность. Это формат, когда люди получают яркие эмоции и от самого мероприятия, и от осознания того, что в столь простой, приятный способ становятся частью благого дела. Мы очень благодарны организаторам фестиваля BELIVE за прекрасную инициативу! Приглашаем всех посетить фестиваль, получить массу положительных эмоций, зарядиться энергией и, конечно же, помочь детям вылечиться от рака. Ведь помогать вместе - это просто!" - сказала основательница фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко.

Напомним, фестиваль BELIVE состоится 21-24 июня на НСК “Олимпийский”. Билеты доступны в продаже по ссылке.

Кстати, на фестивале BELIVE ребенка можно будет оставить в специальной детской зоне.