Дітям допомогти легко: на фестивалі BELIVE українці зможуть долучитися до благодійності

BELIVE відсвяткує День Молоді у форматі charity спільно з благодійним фондом "Таблеточки"

Фестиваль BELIVE і фонд "Таблеточки" приготували одноденний charity-квиток на 24 червня. Його вартість складе 100 грн, а вся виручка від продажів буде перерахована на благодійність.

"Проблема, якою опікується фонд "Таблеточки", надзвичайно актуальна і важлива. Спочатку у нас була ідея просто допомогти фінансово, зробивши відрахування від кожного проданого квитка. Однак для підопічних фонду важлива не тільки фінансова, але і емоційна підтримка. Саме тому ми в певному сенсі "подарували" останній день фестивалю фонду. Хочемо встановити новий рекорд відвідуваності "Олімпійського", зібравши максимальну суму для фонду і подарувавши фантастичні емоції для їх підопічних", - зазначив співорганізатор фестивалю BELIVE Роман Тугашев.

Зазначимо, що хедлайнерами цього дня на BELIVE стануть Constantine, MOZGI і "Время и Стекло" (детальна програма усього дня опубліковано на офіційному сайті фестивалю).

"Ми дуже раді, що в Україні все більш популярною стає допомога, що поєднує у собі розваги та благодійність. Це формат, коли люди отримують яскраві емоції і від самого заходу, і від усвідомлення того, що в настільки простий, приємний спосіб стають частиною благої справи. Ми дуже вдячні організаторам фестивалю BELIVE за прекрасну ініціативу! Запрошуємо всіх відвідати фестиваль, отримати масу позитивних емоцій, зарядитися енергією і, звичайно ж, допомогти дітям вилікуватися від раку. Адже допомагати разом - це просто!" - зазначила засновниця фонду "Таблеточки" Оля Кудіненко.

Нагадаємо, фестиваль BELIVE відбудеться 21-24 червня на НСК "Олімпійський". Квитки доступні в продажу за посиланням.

До речі, на фестивалі BELIVE дитину можна буде залишити в спеціальній дитячій зоні.