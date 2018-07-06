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"История D’Arts Dance Project не заканчивается": в Киеве пройдет вечер памяти Николая Бойченко

STYLERДосуг        06.07.2018 - 07:45
Фото: арт-проект "D’Arts Dance Project" на сцене
Фото: арт-проект "D’Arts Dance Project" на сцене

Балет D’Arts Dance Project покажет программу в рамках концерта "Гвоздь"

В Киеве 21 июля в 20:00 участниками арт-проекта D’Arts Dance Project будет организован вечер памяти их основателя, творческого вдохновителя и режиссера - Николая Бойченко, который скоропостижно скончался в 32 года.

Фото: Николай Бойченко

В вечер памяти под называние "Гвоздь" артисты балета представят зрителю лучшие работы, созданные основателем танцевального проекта.

Фото: Николай Бойченко с участницей балета

В программе вечера памяти артисты балета D’Arts Dance Project покажут как уже известные публике танцевальные номера, так и  новые постановки, которые хореограф сам планировал представить зрителям этим летом. Также впервые со сцены прозвучат композиции, которые были написаны Николаем.

Фото: арт-проект "D’Arts Dance Project" на сцене

"История D’Arts Dance Project не заканчивается, мы с артистами решили, что будем продолжать любимое дело жизни нашего  идеолога, руководителя и режиссера - Николая Бойченко. Мы приглашаем знакомых, друзей, коллег и всех любителей танцевального и вокального искусства провести с нами  вечер памяти. Мы покажем вам красивые, грустные, веселые и проникновенные номера, в которые Николай Бойченко вкладывал всю свою душу. В этот вечер он будет с нами, жаль не в зале, но в каждом движении, эмоции и слове вы увидите его неповторимый почерк", - делятся артисты балета.

Вечер памяти состоится в Caribbean Club.

D’Arts Dance Project - это резонансный балетный арт-проект, несущий в своем творчестве театральный замысел. Большое внимание при постановке перфоманса уделяется хореографии. В "арсенале" программы коллектива есть много неординарных постановок, которые не оставят равнодушными даже самого требовательного зрителя.

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Теги: танцы, балет, перформанс
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