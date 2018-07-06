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"Історія d'arts Dance Project не закінчується": у Києві відбудеться вечір пам'яті Миколи Бойченка

STYLERДозвілля        06.07.2018 - 07:45
Фото: арт-проект "D'arts Dance Project" на сцені
Фото: арт-проект "D'arts Dance Project" на сцені

Балет D'arts Dance Project покаже програму в рамках концерту "Цвях"

У Києві 21 липня в 20:00 учасниками арт-проекту D'arts Dance Project буде організовано вечір пам'яті їхнього засновника, творчого натхненника і режисера - Миколи Бойченка, який раптово помер у 32 роки.

 Фото: Микола Бойченко

На вечорі пам'яті під назвою "Цвях" артисти балету представлять глядачеві кращі роботи, створені засновником танцювального проекту.

Фото: Микола Бойченко з учасницею балету

У програмі вечора пам'яті артисти балету D'arts Dance Project покажут як уже відомі публіці танцювальні номери, так і нові постановки, які хореограф сам планував представити глядачам цього літа. Також вперше зі сцени прозвучать композиції, які були написані Миколою.

Фото: арт-проект "D'arts Dance Project" на сцені

"Історія d'arts Dance Project не закінчується, ми з артистами вирішили, що будемо продовжувати улюблену справу життя нашого ідеолога, керівника і режисера Миколи Бойченка. Ми запрошуємо знайомих, друзів, колег і всіх шанувальників танцювального і вокального мистецтва провести з нами вечір пам'яті. Ми покажемо вам красиві, сумні, веселі і проникливі номери, які Микола Бойченко вкладав всю свою душу. У цей вечір він буде з нами, шкода не в залі, але в кожному русі, емоції і слові ви побачите його неповторний почерк", - діляться артисти балету.

Вечір пам'яті відбудеться в Caribbean Club.

D'arts Dance Project - це резонансний балетний арт-проект, який в своїй творчісті несе театральний задум. Велика увага при постановці перфомансу приділяється хореографії. В "арсеналі" програми колективу є багато неординарних постановок, які не залишать байдужим навіть найвибагливішого глядача.

До речі, відомий шоумен Сергій Притула розкритикував версію "насильницької "смерті Кузьми Скрябіна.

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Теги: танцы, балет, перформанс
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