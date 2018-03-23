Koktebel Jazz Festival 2018 объявил об открытии продажи абонементов

16-й Koktebel Jazz Festival пройдет с 16 по 19 августа в Черноморске, неподалеку от Одессы

Торжественное открытие Koktebel Jazz Festival 2018 состоится в Черноморске 16 августа. Самый атмосферный украинский музыкальный фестиваль будет идти четыре дня, с 16 по 19 августа в бывшем Ильичевске, неподалеку от Одессы.

В 2018 году Koktebel Jazz Festival откроет как свои традиционные сцены Nu Jazz Stage, Open Stage, Special Stage, так и презентует одну совершенно новую, подробности о которой собирается вскорости раскрыть. Также Лилия Млинарич, основательница и бессменная президент Джаз Коктебеля, рассказала, что планируется множество новинок и сюрпризов: новая сцена, программа для детей, премьера документального фильма, совместный проект IT-конференции, а ставший традиционным фестиваль современного арта ARTISHOCK всегда найдет чем поразить своих гостей.

Программа Koktebel Jazz Festival 2018, как всегда, будет раскрываться постепенно. Уже известно, что пре-пати Джаз Коктебеля с презентацией тизера полнометражного документального фильма пройдет в апреле.

Продажа абонементов открылась 20 марта.

Koktebel Jazz Festival существует уже 16 лет и на данный момент является старейшим украинским фестивалем, став настоящей легендой.Это единственный музыкальный фестиваль Украины, чьей постоянной локацией были выбраны пляжи у моря. За эти годы Джаз Коктебель не оставила без внимания практически ни одна украинская звезда.

Здесь выступали ManSound, ТНМК, Катя Чили, Гайдамаки, Олег Скрипка. Здесь были открыты ДахаБраха, The Hardkiss, Jamala. Мировые звезды из 45 стран мира презентовали гостям Джаз Коктебеля свои эксклюзивные программы, причем многие из этих артистов выступали в Украине впервые!

Среди них: BONOBO, Stanley Clarke, Erik Truffaz, Нино Катамадзе, Ришар Гальяно, De-Phazz, Gus-Gus, Kadebostany, Аквариум, Submotion Orchestra, Bjorn Barge, Горан Брегович, Ляпис Трубецкой, Серебряная Свадьба, The Bad Plus, Oliver Lake, Debbie Davies. Джаз Коктебель первым из украинских фестивалей отказался от одножанровости и стал первым многоформатным и самым современным музыкальным фестивалем Украины.

"Джаз Коктебель дает публике свой срез украинской сцены, который не совпадает ни с одним другим фестивалем", - поделился впечатлением Игорь Панасов, главный редактор “Кarabas.Live”.

Еще одним прорывом стала отдельная сцена для молодых музыкантов от Koktebel Jazz Festival - настоящая взлетная площадка для талантливых коллективов. Нововведение оказалось удивительно удачным, и каждый год на Джаз Коктебеле становился годом музыкальных открытий. В 2018 году подача заявок от молодых музыкантов открыта до 1 июня.

Koktebel Jazz Festival получил репутацию самого надежного фестиваля Украины, за то, что за все время существования не произошло ни одного случая отмены выступления артиста. Потому кризис 2014 года он пережил с достоинством. Несмотря на все трудности, в 2014 Джаз Фестиваль не был отменен, а переехал, и прошел в Затоке Одесской области. На какое-то время KJF стал “странствующим фестивалем”, но несмотря ни на что, каждый август собирал гостей со всех уголков Украины послушать самую актуальную и самую интересную мировую музыку.

С 2016 года Koktebel Jazz Festival обосновался в Черноморске, одном из самых перспективных курортов Одесской области.

“Ключевое слово для фестиваля, рожденного в Коктебеле, это cool. Вечерний бриз и концерты на главной сцене — комплект счастья для любителей живой музыки и прохлады. Завершенная эко-система, просто пребывание в которой — одновременно и процесс, и результат”, - очень точно охарактеризовал Koktebel Jazz Festival Игорь Панасов.

“Возможность жить весело, в импровизации и не повторяясь – вот о чем Koktebel Jazz Festival”, - считает Лилия Млинарич, основательница Джаз Коктебеля.

Видео: Koktebel Jazz Festival 2017 (YouTube/Aerocam)

Прекрасная Джамала поделилась своими впечатлениями о Koktebel Jazz Festival:

“Для меня Джаз Коктебель – это целая веха. Именно здесь состоялась презентация моей первой джазовой программы. Мне приходилось скрывать свое увлечение джазом от педагогов в консерватории, потому что считалось, что это вредит академической постановке голоса. Первый визит на Джаз Коктебель подарил мне море впечатлений и интересных знакомств - от ребят из "ДахаБраха" до знаменитого джазового барабанщика Билла Кобэма. В следующий раз я попала на Джаз Коктебель, когда он переехал в Затоку. Это были другие ощущения, другие люди, все по-новому. Но главное осталось неизменным – это фестивальный дух. Вообще фестиваль сильно отличается от любого сольного концерта. Иной раз ты жертвуешь комфортом ради того, чтобы наполниться музыкой, вдохновиться. И Джаз Коктебель выполняет эту задачу на сто процентов. Я очень рада, что в Украине есть такой фестиваль”.

Узнай больше о Джамале. Видео: video.rbc.ua

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