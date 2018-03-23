Koktebel Jazz Festival 2018 оголосив про відкриття продажу абонементів

16-й Koktebel Jazz Festival пройде з 16 по 19 серпня в Чорноморську, неподалік від Одеси

Урочисте відкриття Koktebel Jazz Festival 2018 відбудеться в Чорноморську 16 серпня. Найатмосферніший український музичний фестиваль буде йти чотири дні, з 16 по 19 серпня в колишньому Іллічівську, неподалік від Одеси.

У 2018 році Koktebel Jazz Festival відкриє як свої традиційні сцени Nu Jazz Stage, Open Stage, Special Stage, так і презентує одну зовсім нову, подробиці про яку збирається незабаром розкрити. Також Лілія Млинарич, засновниця і незмінна президент Джаз Коктебеля, розповіла, що планується безліч новинок і сюрпризів: нова сцена, програма для дітей, прем'єра документального фільму, спільний проект IT-конференції, а традиційний фестиваль сучасного арту ARTISHOCK завжди знайде чим вразити своїх гостей.

Програма Koktebel Jazz Festival 2018, як завжди, буде розкриватися поступово. Уже відомо, що пре-паті Джаз Коктебеля з презентацією тізера повнометражного документального фільму пройде в квітні.

Продаж абонементів відкрився 20 березня.

Koktebel Jazz Festival існує вже 16 років і на даний момент є найстарішим українським фестивалем, ставши справжньою легендою. Це єдиний музичний фестиваль України, чиєю постійної локацією були обрані пляжі біля моря. За ці роки Джаз Коктебель не залишила без уваги практично жодна українська зірка.

Тут виступали ManSound, ТНМК, Катя Чілі, Гайдамаки, Олег Скрипка. Тут були відкриті ДахаБраха, The Hardkiss, Jamala. Світові зірки з 45 країн світу презентували гостям Джаз Коктебелю свої ексклюзивні програми, причому багато хто з цих артистів виступали в Україні вперше!

Серед них: BONOBO, Stanley Clarke, Erik Truffaz, Ніно Катамадзе, Рішар Гальяно, De-Phazz, Gus-Gus, Kadebostany, Акваріум, Submotion Orchestra, Bjorn Barge, Горан Брегович, Ляпіс Трубецькой, Серебряная Свадьба, The Bad Plus, Oliver Lake , Debbie Davies. Джаз Коктебель першим з українських фестивалів відмовився від єдиножанровості і став першим багатоформатним і найсучаснішим музичним фестивалем України.

"Джаз Коктебель дає публіці свій зріз української сцени, який не збігається ні з одним іншим фестивалем", - поділився враженням Ігор Панасов, головний редактор "Кarabas.Live"

Ще одним проривом стала окрема сцена для молодих музикантів від Koktebel Jazz Festival - справжній злітний майданчик для талановитих колективів. Нововведення виявилося напрочуд вдалим, і щороку Джаз Коктебель ставав роком музичних відкриттів. У 2018 року подача заявок від молодих музикантів відкрита до 1 червня.

Koktebel Jazz Festival отримав репутацію найнадійнішого фестивалю України, за те, що за весь час існування не відбулося жодного випадку скасування виступу артиста. Тому кризу 2014 року фест пережив з гідністю. Незважаючи на всі труднощі, в 2014 Джаз Фестиваль не був скасований, а переїхав, і пройшов в Затоці Одеської області. На якийсь час KJF став "мандрівним фестивалем", але незважаючи ні на що, кожен серпень збирав гостей з усіх куточків України послухати найактуальнішу і найцікавішу світову музику.

З 2016 Koktebel Jazz Festival влаштувався у Чорноморську, одному з найперспективніших курортів Одеської області.

"Ключове слово для фестивалю, який народився в Коктебелі, це cool. Вечірній бриз і концерти на головній сцені - комплект щастя для любителів живої музики і прохолоди. Завершена еко-система, просто перебування в якій - одночасно і процес, і результат", - дуже точно охарактеризував Koktebel Jazz Festival Ігор Панасов.

"Можливість жити весело, в імпровізації і не повторюючись - ось про що Koktebel Jazz Festival", - вважає Лілія Млинарич, засновниця Джаз Коктебеля.

Відео: Koktebel Jazz Festival 2017 (YouTube/Aerocam)

Прекрасна Джамала поділилася своїми враженнями про Koktebel Jazz Festival:

"Для мене Джаз Коктебель - це ціла віха. Саме тут відбулася презентація моєї першої джазової програми. Мені доводилося приховувати своє захоплення джазом від педагогів в консерваторії, тому що вважалося, що це шкодить академічній постановці голосу. Перший візит на Джаз Коктебель подарував мені море вражень і цікавих знайомств - від хлопців з "ДахаБраха" до знаменитого джазового барабанщика Білла Кобема. Наступного разу я потрапила на Джаз Коктебель, коли він переїхав до Затоки. Це були інші відчуття, інші люди, все по-новому. Але головне залишилося незмінним - це фестивальний дух. Взагалі фестиваль сильно відрізняється від будь-якого сольного концерту. Інший раз ти жертвуєш комфортом заради того, щоб наповнитися музикою, надихнутися. І Джаз Коктебель виконує це завдання на сто відсотків. Я дуже рада, що в Україні є такий фестиваль".

Дізнайся більше про Джамалу. Відео: video.rbc.ua

Інформація про відмінності між абонементами тут.