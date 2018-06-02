Куда пойти в Киеве 2-3 июня: афиша мероприятий на выходные

Как провести выходные в городе, куда сходить и что посмотреть - в материале Styler

Ожидание лета всегда немного мучительно, а вот пролетает оно так быстро, как ни один другой сезон. Поэтому рекомендуем не медлить и ловить лето за хвост уже со старта. Топ событий выходных от Styler помогут сделать первые выходные июня еще ярче и насыщенней.

С 1 июня стартует Летний сезон на ВДНГ

Стоимость: вход свободный Новый масштабный проект ВДНГ, который стартует вместе с летом, порадует всех, кто мечтает уехать в отпуск, но по каким-то причинам пока вынужден оставаться в городе. На 268 гектарах здесь разместят рекордное для Киева количество летних развлечений для семейного отдыха. Все они будут объединены под общим девизом "Давай в лето!". Территория комплекса вместит зоны для гостей с различными интересами. Для семейного отдыха: контактный зоопарк Animal Park, тропическая ферма "Планета бабочек", выставка древностей Paleomax, качельный парк KACHELI, музей-выставка иллюзий и 3D-картин. Для школьников: школа "Мидгард", научно-развлекательный центр "Країна роботів", сферический кинотеатр Teleport360 и smart-площадка "Лемурашник". Для любителей активного отдыха: пейнтбольная площадку Ganz, веревочный парк SkyPark, конный клуб "Герцог" и спортивный хаб Live.Love. Спасением от жары станут бассейн "Пирс 39" и сад гамаков. Узнать что-то новое из искусства можно будет в арт-резиденции Carbon, а сделать собственную марионетку в "Театре марионеток". Также весь день на территории парка будут работать прокат велосипедов, роликов и гироскустеров, многочисленные кафе, рестораны, зоны барбекю и фуд-корт.

2 июня

Тhe ВЙО

Стоимость: 125-1400

Билеты

Даже если в силу возраста вы не помните "золотые годы" Тhe ВЙО, наверняка вы видели этих ребят во время Национального обзора на "Евровидение" в этом году. Этот украинский коллектив обычно называют "пионерами украинского регги". Но на самом деле музыка Тhe ВЙО — дикая смесь ска-панка, фанка, афробита и этники, щедро приправленная шутками бессменного лидера коллектива Мирослава Кувалдина.

2 июня

ХI Международный гольф-турнир Golf Stream Стоимость: 1500 грн Билеты Ежегодное светское событие, которое по праву считается одним из наиболее значимых в спортивной и культурной жизни столицы. На чемпионском поле киевского гольф-клуба Golfstream встретятся истинные поклонники самой аристократической игры в мире. Более сотни гольфистов, среди которых известные политики, бизнесмены и деятели искусства сразятся во время международного гольф-турнира. За настроение гостей будут отвечать студия "Мамахохотала" и дуэт "Не Родственники", которые покажут смешные миниатюры. 2-3 июня Фестиваль уличной еды Арт-завод "Платформа" Стоимость: 75 грн Билеты Тема первого фестиваля в летнем сезоне — вредная еда и все, что с ней связано. Поэтому тем, кто сейчас на диете, посещать его крайне не рекомендуется. В фестивале примут участие около сотни участников, среди них: азиатский корнер, вертута, обновленная гриль зона (больше никакого дыма в тенте), долгожданное возвращение утки по-пекински, огненные фуд-шоу, BBQ-кукуруза с нетрадиционными соусами, сашими, десятки видов хумуса, оригинальный амстердамский сэндвич с селедкой, бурито и тако. Но если любите вкусно поесть, вам сюда. 2-3 июня ARCHIKIDZ Unit Сity Стоимость: 250 грн Билеты Темой образовательного детского фестиваля Archikidz станет современный умный город и все, что с ним связано. Большая архитектурная мастерская фестиваля ориентирована на детей в возрасте 7-14 лет. Проводить мероприятие будут 20 ведущих архитекторов и урбанистов, в том числе и из-за рубежа. Они расскажут участникам как создается город, кто его строит и изменяет, как развивается современная архитектура, а также научат детей проектировать и творчески мыслить. Среди приглашенных преподавателей — Долорес Виктория Руиз Гарридо из Испании, Микель Урме из Эстонии и Тони Ив - урбанист из Гонконга.

3 июня

Independent Stand Up Festival 2018 G13 Project Studio Стоимость: 200 грн Билеты Четвертый фестиваль смеха Independent Stand Up Festival #ISUF2018 вновь собирает комиков из Украины и ближнего зарубежья. В этом году организаторы решили больше не разграничивать сцены и объединить привычные белую и черную в одну основную, на которой и будут разворачиваться главные стендап-битвы и конкурсные выступления. После основной программы всех комики и гости фестиваля соберутся в малом зале для проведения roast-battle и открытого микрофона.

3 июня

Dsade Band

Atlas

Стоимость: 349-749 грн

Билеты

Прямо со школы и на большую сцену. Кто отлично отметит свой последний звонок, так это один из самых танцевальных и самых юных коллективов страны — Dside Band!

Эти ребята точно знают, как завоевать любовь одноклассниц и собрать миллионы просмотров на YouTube, но вот большой концерт будет для них первым. А в нем: новые постановки, впечатляющее видео-обрамление, неожиданные дуэты.