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Куди піти в Києві 2-3 червня: афіша заходів на вихідні

STYLERДозвілля        02.06.2018 - 09:05
Київ (pixabay.com/Deleuran)
Київ (pixabay.com/Deleuran)

Як провести вихідні у місті, куди сходити і що подивитися - в матеріалі Styler

Очікування літа завжди трохи болісно, а ось воно пролітає так швидко, як ні один інший сезон. Тому рекомендуємо не зволікати і ловити літо за хвіст вже зі старту. Топ подій вихідних від Styler допоможуть зробити перші вихідні червня ще яскравішими та цікавішими.

З 1 червня стартує Літній сезон на ВДНГ

Вартість: вхід вільний

Новий масштабний проект ВДНГ, який стартує разом з літом, порадує всіх, хто мріє виїхати у відпустку, але з якихось причин поки змушений залишатися в місті. На 268 гектарах тут розмістять рекордну для Києва кількість літніх розваг для сімейного відпочинку. Всі вони будуть об'єднані під загальним девізом "Давай в літо!". Територія комплексу вмістить зони для гостей з різними інтересами.

Для сімейного відпочинку: контактний зоопарк Animal Park, тропічна ферма "Планета метеликів", виставка старожитностей Paleomax, парк гойдалок KACHELI, музей-виставка ілюзій і 3D-картин.

Для школярів: школа "Мідгард", науково-розважальний центр "Країна роботів", сферичний кінотеатр Teleport360 і smart-майданчик "Лемурашник".

Для любителів активного відпочинку: пейнтбольна майданчик Ganz, мотузковий парк SkyPark, кінний клуб "Герцог" і спортивний хаб Live.Love. Порятунком від спеки стануть басейн "Пірс 39" і сад гамаків.

Дізнатися щось нове з мистецтва можна буде в арт-резиденції Carbon, а зробити власну маріонетку в "Театрі маріонеток". Також весь день на території парку будуть працювати прокат велосипедів, роликів і гіроскустерів, численні кафе, ресторани, зони барбекю і фуд-корт.

2 червня

Тһе ВЙО

Вартість: 125-1400

Квитки

Навіть якщо в силу віку ви не пам'ятаєте "золоті роки" Тһе ВЙО, напевно ви бачили цих хлопців під час Національного відбору на "Євробачення" цього року. Цей український колектив зазвичай називають "піонерами українського реггі". Але насправді музика Тһе ВЙО — дика суміш ска-панку, фанку, афробіту та етніки, щедро приправлена жартами беззмінного лідеру колективу Мирослава Кувалдіна.

2 червня

ХІ Міжнародний гольф-турнір

Golf Stream

Вартість: 1500 грн

Квитки

Щорічна світська подія, яка по праву вважається одним з найбільш значущих в спортивному і культурному житті столиці. На чемпіонському полі київського гольф-клубу Golfstream зустрінуться справжні шанувальники найбільш аристократичної гри у світі. Більше сотні гольфістів, серед яких відомі політики, бізнесмени та діячі мистецтва змагатимуться під час міжнародного гольф-турніру. За настрій гостей будуть відповідати студія "Мамахохотала" та дует "Не Родичі", які покажуть смішні мініатюри.

2-3 червня

Фестиваль вуличної їжі

Арт-завод "Платформа"

Вартість: 75 грн

Квитки

Тема першого фестивалю у літньому сезоні — шкідлива їжа і все, що з нею пов'язано. Тому тим, хто зараз на дієті, відвідувати його вкрай не рекомендується.

У фестивалі візьмуть участь близько сотні учасників, серед них: азіатський корнер, вертута, оновлена гриль зона (більше ніякого диму в тенті), довгоочікуване повернення качки по-пекінськи, вогняні фуд-шоу, BBQ-кукурудза з нетрадиційними соусами, сашимі, десятки видів хумуса, оригінальний амстердамський бутерброд з оселедцем, буріто і тако. Але якщо любите смачно поїсти, вам сюди.

2-3 червня

ARCHIKIDZ

Unit Сity

Вартість: 250 грн

Квитки

Темою освітнього дитячого фестивалю Archikidz стане сучасне розумне місто і все, що з ним пов'язано. Велика архітектурна майстерня фестивалю орієнтована на дітей у віці 7-14 років. Проводити захід будуть 20 провідних архітекторів і урбаністів, в тому числі і із-за кордону. Вони розкажуть учасникам, як створюється місто, хто його будує і змінює, як розвивається сучасна архітектура, а також навчать дітей проектувати і творчо мислити. Серед запрошених викладачів — Долорес Вікторія Руїз Гаррідо з Іспанії, Мікель Урме з Естонії і Тоні Ів - урбаніст з Гонконгу.

3 червня

Independent Stand Up Festival 2018

G13 Project Studio

Вартість: 200 грн

Квитки

Четвертий фестиваль сміху Independent Stand Up Festival #ISUF2018 знову збирає коміків з України і ближнього зарубіжжя. У цьому році організатори вирішили більше не розмежовувати сцени і об'єднати звичні білу і чорну в одну основну, на якій і будуть розгортатися головні стендап-битви і конкурсні виступи. Після основної програми всіх коміки та гості фестивалю зберуться у малому залі для проведення roast-battle і відкритого мікрофону.

3 червня

Dsade Band

Atlas

Вартість: 349-749 грн

Квитки

Прямо зі школи і на велику сцену. Хто відмінно відзначить свій останній дзвінок, оскільки це один з найвідоміших танцювальних і наймолодших колективів країни — Dside Band!

Ці хлопці точно знають, як завоювати любов однокласниць і зібрати мільйони переглядів на YouTube, але ось великий концерт буде для них першим. А в ньому: нові постановки, вражаюче відео-обрамлення, несподівані дуети.

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Теги: афиша, концерт, куда пойти в Киеве
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