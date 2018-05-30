Лету быть: юбилейный 6-й сезон City Beach Club официально откроют 3 июня

Когда май уже включает свои +30, лето автоматически становится ближе

City Beach Club начал свою подготовку по открытию 6-го юбилейного сезона, который официально запускается 3 июня.

Чем удивят в новом сезоне?

Организаторы подготовили обновленную концепцию пляжа - в новом сезоне главная резиденция столицы превратится в полноценную страну пляжного счастья, в которой будет функционировать своя структура правопорядка:

правительственная иерархия,

прописная конституция,

перепись населения и ряд других нововведений государственного лада.

Каждый гость летнего комплекса сможет стать почетным гражданином счастливого государства с личными привилегиями, где будут танцы горячее температуры воздуха на площади свобод, бесконечный праздник с бокалами игристого в зоне первого чуда пляжного света, спасательный пост в лучших традициях Малибу, а также несколько ярких фотозон для сочности лета каждого отдыхающего.

Этим летом City Beach Club заиграет в новой палитре урбанистического пейзажа в разрезе тропических красок и пастельных оттенков, атмосфера которых перенесет в ностальгическую реальность арт-деко южного побережья Диксиленда.

Также в рамках совместного социального проекта City Beach Club и КГГА, на территории пляжа появится отдельная арт-стена, где будут представлены муралы художников со всей Украины. Уже в июне жители и гости столицы смогут увидеть панорамную стену живописи на локации City Beach Club, которая станем новым достоянием города.

Открытие сезона: когда масштабы уже доказаны

В этом году на открытие 6-го юбилейного сезона City Beach Club приглашает всех на одну большую вечеринку, которая продлится весь день в виде бесконечного праздника с вибрациями счастья и большими сюрпризами почти на 1 000 000 гривен. Организаторы обещают неотразимое шоу - много ярких музыкальных и танцевальных перформенсов, зеркальных элементов, и самое главное – ощущение настоящего праздника, к которому будет причастен каждый пришедший в этот день.

Одной из главных кульминаций события станет розыгрыш автомобиля от генерального автомобильного партнера Winner Automotive. За музыкальное оформление отвечают Dj Lutique и электро-дует Stage Rockers.

Кроме этого в программе открытия еще есть Secret Guest, имя которого организаторы пока держат в секрете.

Open Door: 12.00

Контактная информация: г. Киев, ул. Антоновича, 176 (ТРЦ Ocean Plaza)

Тел: +38 066 629 5555