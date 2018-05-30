Літу бути: ювілейний 6-й сезон City Beach Club офіційно відкриють 3 червня

Коли травень вже включає свої +30, літо автоматично стає ближче

City Beach Club почав свою підготовку до відкриття 6-го ювілейного сезону, який офіційно запускається 3 червня.

Чим здивують у новому сезоні?

Організатори підготували оновлену концепцію пляжу - в новому сезоні головна резиденція столиці перетвориться на повноцінну країну пляжного щастя, в якій буде функціонувати своя структура правопорядку:

урядова ієрархія,

прописна конституція,

перепис населення і ряд інших нововведень державного ладу

Кожен гість літнього комплексу може стати почесним громадянином щасливої країни з особистими привілеями, де будуть танці гарячіше за температуру повітря на площі Свобод, нескінченне свято з келихами ігристого в зоні першого чуда пляжного світу, рятувальний піст в ліпших традиціях Малібу, а також декілька яскравих фотозон для соковитості літа кожного відпочiваючого.

Цього літа City Beach Сlub заграє в новоій палітрі урбаністичного пейзажу в розрізі

тропічних фарб і пастельних відтінків, атмосфера котрих перенесе в ностальгічну

реальність арт-деко південного узбережжя Діксіленда. Також в рамках сумісного

соціального проекту City Beach Club та КМДА, на території пляжу з`явиться окрема арт-стіна, де будуть представлені мурали художників зі всієї України. Вже в червні жителі та гості столиці зможуть побачити панорамну стіну живопису на локації City Beach Club, яка стане новим надбанням міста!

Відкриття сезону: коли масштаби вже доведені

Цього року на відкриття 6-го ювілейного сезону City Beach Club запрошує усіх на

одну велику вечірку, яка буде увесь день в вигляді нескінченного свята з вібраціями щастя та великими сюрпризами на 1 000 000 гривень! Організатори обіцяють чарівне шоу - багато ярких музичних і танцювальних перформенсів, зеркальні елементи , і головне - відчуття справжнього свята, до якого буде причетен кожен гість цього дня!

Однією із головних кульмінацій подіі стане розіграш автомобілю від генерального автомобільного партнеру Winner Automotive. За музичне оформлення відповідають Dj Lutique і електро-дует Stage Rockers.

Крім того, в програмі відкриття ще є Secret Guest імя якого організатори поки що

тримають в тайні!

Open Door: 12.00

Контактна інформація : м. Київ, вул. Антоновича, 176 (ТРЦ Ocean Plaza) Тел: +38 066 629 5555