ONUKA презентовала потрясающий арт-проект в киевском метро (фото)

Ната Жижченко уверенна, что мозаики в подземке нужно хранить и реставрировать, а не уничтожать

ONUKA совместно с киевским метрополитеном и фондом "ИЗОЛЯЦИЯ" презентовала арт-проект в поддержку своего нового альбома "MOZAЇKA", который вышел 22 марта.

Проект состоит из 10 фотографий ONUKA, снятых в киевском метрополитене. На фото - Ната Жижченко и те самые мозаики. Рядом с каждым снимком - информация о мозаике и музыке ONUKA, между которыми авторы экспозиции проводят незримую параллель.

Арт из подземки (фото: Андрей Максимов)

Арт из подземки (фото: Андрей Максимов)

"В метро я бываю достаточно часто. Это не тот случай, когда я впервые за много лет спустилась в подземку только ради проекта. Я очень люблю проехаться в пустом вагоне и во время поездки подумать о чем-то своем. Конечно, я и раньше обращала внимание на мозаики, расположенные на некоторых станциях. Они - их главное отличие и украшение. Это невероятные картины, которые талантливые скульпторы и художники создавали несмотря на строгую цензуру и ГОСТы. Пройдя столько десятилетий и не утратив своей идентичности и аутентичности, они и сегодня выглядят впечатляюще. Их нужно хранить и реставрировать, а не уничтожать", - отмечает фронтвумен ONUKA Ната Жижченко.

Арт из подземки (фото: Андрей Максимов)

Не только увидеть, а и услышать "MOZAЇKA", смогут все, кто воспользуются метро на станции "Золотые ворота" 22 марта до полуночи. Фотовыставка же продлится до 14 мая.

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