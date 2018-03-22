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ONUKA презентовала потрясающий арт-проект в киевском метро (фото)

STYLERДосуг        22.03.2018 - 18:14
Арт-проект "MOZAЇKA" в киевском метро (фото: Андрей Максимов)
Арт-проект "MOZAЇKA" в киевском метро (фото: Андрей Максимов)

Ната Жижченко уверенна, что мозаики в подземке нужно хранить и реставрировать, а не уничтожать

ONUKA совместно с киевским метрополитеном и фондом "ИЗОЛЯЦИЯ" презентовала арт-проект в поддержку своего нового альбома "MOZAЇKA", который вышел 22 марта. 

Проект состоит из 10 фотографий ONUKA, снятых в киевском метрополитене. На фото - Ната Жижченко и те самые мозаики. Рядом с каждым снимком - информация о мозаике и музыке ONUKA, между которыми авторы экспозиции проводят незримую параллель.

Арт из подземки (фото: Андрей Максимов)

Арт из подземки (фото: Андрей Максимов)

"В метро я бываю достаточно часто. Это не тот случай, когда я впервые за много лет спустилась в подземку только ради проекта. Я очень люблю проехаться в пустом вагоне и во время поездки подумать о чем-то своем. Конечно, я и раньше обращала внимание на мозаики, расположенные на некоторых станциях. Они - их главное отличие и украшение. Это невероятные картины, которые талантливые скульпторы и художники создавали несмотря на строгую цензуру и ГОСТы. Пройдя столько десятилетий и не утратив своей идентичности и аутентичности, они и сегодня выглядят впечатляюще. Их нужно хранить и реставрировать, а не уничтожать", - отмечает фронтвумен ONUKA Ната Жижченко.

 

Арт из подземки (фото: Андрей Максимов)

Не только увидеть, а и услышать "MOZAЇKA", смогут все, кто воспользуются метро на станции "Золотые ворота" 22 марта до полуночи. Фотовыставка же продлится до 14 мая.

Ранее ONUKA удивила фанов своим детским фото.

Все сложилось: ONUKA представила новый альбом "MOZAЇKA" От аэропорта до Евровидения: топ-5 самых ярких выступлений ONUKA в 2017 году
Теги: Onuka
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