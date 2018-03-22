ONUKA презентувала приголомшливий арт-проект у київському метро (фото)

Ната Жижченко впевнена, що мозаїки в підземці потрібно зберігати й реставрувати, а не знищувати

ONUKA спільно з київським метрополітеном і фондом "ІЗОЛЯЦІЯ" презентувала арт-проект на підтримку свого нового альбому "MOZAЇKA", який вийшов 22 березня.

Проект складається з 10 фотографій ONUKA, знятих в київському метрополітені. На фото - Ната Жижченко і ті самі мозаїки. Поруч з кожним знімком - інформація про мозаїку і музику ONUKA, між якими автори експозиції проводять незриму паралель.

Арт з підземки (фото: Андрій Максимов)

Арт з підземки (фото: Андрій Максимов)

"В метро я буваю досить часто. Це не той випадок, коли я вперше за багато років спустилася в підземку тільки заради проекту. Я дуже люблю проїхатися в порожньому вагоні і під час поїздки подумати про щось своє. Звичайно, я й раніше звертала увагу на мозаїки, розташовані на деяких станціях. Вони - їх головна відмінність і прикраса. Це неймовірні картини, які талановиті скульптори і художники створювали незважаючи на сувору цензуру та "гости". Пройшовши стільки десятиліть і не втративши своєї ідентичності та автентичності, вони і сьогодні виглядають вражаюче. Їх потрібно зберігати й реставрувати, а не знищувати", - зазначає фронтвумен ONUKA Ната Жижченко.

Арт з підземки (фото: Андрій Максимов)

Не тільки побачити, а й почути "MOZAЇKA", зможуть всі, хто скористаються метро на станції "Золоті ворота" 22 березня до опівночі. Фотовиставка ж триватиме до 14 травня.

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