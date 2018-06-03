Топ-10 ошибок, которые не стоит совершать в выходные

Простые правила, которые помогут добиться успеха

Многие люди ждут выходных, чтобы поваляться на диване за просмотром любимого сериала.

Однако таким образом мало кто способен добиться успеха или прийти к заветной мечте.

"Сегодня" составили топ-10 ошибок и советов к ним, которые помогут выбраться из колеи неудач и добиться успеха:

1. Не составлять планов. Планирование, на первый взгляд, может показаться сущим пустяком, вздором, глупостью. Но это не так. Всякий успешный человек, достигший больших высот, составляет хотя бы поверхностный план того, чем он будет заниматься в ближайшую неделю. Заведите маленький блокнот или сделайте заметки в телефоне. Можно подумать о планах на следующую неделю вечером, перед сном. Это не сложно и отнимет совсем немного времени.

Привыкайте записывать всё то, что бы вы хотели сделать. Во-первых, — это поможет не забывать важную информацию, которая порой попросту вылетает из головы, во-вторых, стать более внимательным к собственной жизни и начать видеть, что вы делаете не так и, в-третьих, позволит выявлять приоритетные задачи, и таким образом, прогнозировать свой успех.

2. Отсутствие времени и внимания к близким. Близкие люди единственные, кто бескорыстно способен нам помочь в трудную минуту. Частенько бывает так, что в пылу нескончаемой рабочей недели мы попросту забываем, а иногда бываем не в состоянии уделить даже немного времени своим родным и близким. Такое случается. И только нам по силам компенсировать тот холод и отсутствие внимания к близким, накопленные за неделю, путём яркого и незабываемого времяпрепровождения выходного дня где-нибудь в кафе или на природе.

3. Не отдыхать от интернета. В эпоху интернета люди всё чаще замыкаются в виртуальном мире. Будь то компьютерная игра или нескончаемый сериал. Да, понятно, что это основной досуг 21 века, и что без этого большинство не представляют своей жизни, но можно всё же, при желании, найти какой-то разумный компромисс.

Например, можно пару часов посмотреть сериал или поиграть в компьютерную игру, посидеть в социальных сетях с новенького "айфона" или даже посмотреть телевизор, и пару часов отдохнуть от всего этого, просто побывав на природе. Посмотреть на небо, горы, реки. Пообщаться с людьми. Может быть, даже прокатиться на горных лыжах или сходить и записаться в бассейн.

4. Не умение получать удовольствия от выходных дней. Жизнь большинства современных людей переполнена серостью и однообразием. Начните заниматься тем, что вы действительно любите. Может быть, вам с детства хотелось научиться играть на музыкальном инструменте, но не было средств и возможностей. Может вы хотели овладеть тайнами игры в шахматы, уметь читать мысли соперника, определяя его дальнейший ход. Всё это в ваших руках. Камнем преткновения является только ваша лень или неверие в свои силы.

5. Много спать. Многие с нетерпением ждут выходных, чтобы как можно дольше поспать и выспаться, после напряженной рабочей недели. Это личный выбор каждого. Но всё же будет не лишним и более полезным утром, в выходные, хотя бы изредка, отправляться на прогулку или заняться гимнастикой, той же йогой, чтобы чувствовать себя более здоровым и оптимистично настроенным.

6. Много тратить. Запомните, если вам нужно сходить в магазин никогда не пытайтесь совершить этого на голодный желудок. И перед походом лучше записать нужные продукты на бумажке. Что же касается остальных досугов, тут каждый выбирает сам. Лучше сходить с друзьями в кинотеатр, если вам этого очень хочется, чем просидеть дома, но сохранить деньги. К чему деньги, если они не приносят вам удовольствия?

Фото: pixabay.com/brigachtal

7. Отсутствие привычки к размышлению. Выходные — замечательное время, чтобы поразмышлять о жизни и построить планы. Никто кроме вас не станет этого делать за вас. Иногда размышления о жизни могут привести к интересным идеям и умозаключениям, которые, в свою очередь, несомненно, помогут реализовать себя в будущем. Всего полчаса размышлений в удобное время и ваша жизнь заметно преобразится. Вы будете знать, почему вы совершили неправильный поступок в определенной ситуации, и наоборот. Чем больше будете времени уделять на размышления, тем заметнее поменяете жизнь в лучшую сторону.

Вечером, перед сном

8. Постоянно думать о проблемах на работе. Не стоит переживать проблемы работы в выходные дни. Утро вечера мудренее. Уму человека свойственно преувеличивать проблемы, и преуменьшать достоинства. То, что вам казалось неразрешимым в пятницу вечером, найдет свое решение, как только вы окажетесь на рабочем месте.

9. Склонность к безделию. Скука, безделье, желание просто сходить напиться возникают из-за отсутствия значимого и интересного занятия. Всякому человеку крайне важно и необходимо чем-нибудь увлекаться. Посидите вечерком в интернете, посмотрите различные увлечения других людей. Это поможет вам выбрать для себя подходящее полезное дело и почувствовать себя живым и кому-то нужным.

10. Неумение расслабляться. Физический отдых конечно важен, но ещё важнее отдохнуть духовно. Можно проспать все выходные, но тогда вам будет казаться, что вы совсем не отдохнули, что выходные пролетели в мгновение ока. Попробуйте по утрам принимать холодную ванну, изредка проводить время с семьей где-нибудь на природе или уделять больше времени своим интересам, чтобы скинуть с себя груз прошедшей недели и почувствовать себя живым.

Ранее мы писали о 5 вредных привычках, отказ от которых улучшит жизнь.

Видео: video.rbc.ua