Топ-10 помилок, які не варто робити у вихідні

Прості правила, які допоможуть досягти успіху

Багато людей чекають вихідних, щоб повалятися на дивані за переглядом улюбленого серіалу.

Проте таким чином мало хто здатний домогтися успіху або прийти до заповітної мрії.

"Сегодня" склали топ-10 помилок і порад, які допоможуть вибратися з колії невдач і домогтися успіху:

1. Не складати планів. Планування, на перший погляд, може здатися дрібницею, дурницею, дурістю. Але це не так. Кожен успішний чоловік, який досяг великих висот, становить хоча б поверхневий план того, чим він буде займатися в найближчий тиждень. Заведіть маленький блокнот або зробіть замітки в телефоні. Можна подумати про плани на наступний тиждень увечері, перед сном. Це не складно і займе зовсім небагато часу.

Звикайте записувати все, що б ви хотіли зробити. По-перше, — це допоможе не забувати важливу інформацію, яка часом просто вилітає з голови, по-друге, стати більш уважним до власного життя і почати бачити, що ви робите не так і, в-третє, дозволить виявляти пріоритетні завдання, і таким чином, прогнозувати свій успіх.

2. Відсутність часу і уваги до близьких. Близькі люди єдині, хто безкорисливо здатний нам допомогти в скрутну хвилину. Частенько буває так, що в запалі нескінченної робочого тижня ми просто забуваємо, а іноді буваємо не в змозі приділити навіть трохи часу своїм рідним і близьким. Таке трапляється. І тільки нам під силу компенсувати той холод і відсутність уваги до близьких, накопичені за тиждень, шляхом яскравого та незабутнього відпочинку вихідного дня де-небудь в кафе або на природі.

3. Не відпочивати від інтернету. В епоху інтернету люди все частіше замикаються у віртуальному світі. Будь то комп'ютерна гра чи нескінченний серіал. Так, зрозуміло, що це основний дозвілля 21 століття, і що без цього більшість не уявляють свого життя, але можна все ж, при бажанні, знайти якийсь розумний компроміс.

Наприклад, можна пару годин подивитися серіал або пограти в комп'ютерну гру, посидіти в соціальних мережах з новенького "айфона" або навіть подивитися телевізор, і пару годин відпочити від усього цього, просто побувавши на природі. Подивитися на небо, гори, річки. Поспілкуватися з людьми. Може бути, навіть покататися на гірських лижах або сходити і записатися в басейн.

4. Не вміння отримувати задоволення від вихідних днів. Життя більшості сучасних людей переповнена сірістю і одноманітністю. Почніть займатися тим, що ви дійсно любите. Може бути, вам з дитинства хотілося навчитися грати на музичному інструменті, але не було коштів і можливостей. Може ви хотіли оволодіти таємницями гри в шахи, вміти читати думки суперника, визначаючи її подальший хід. Все це у ваших руках. Каменем спотикання є тільки ваша лінь або невіра в свої сили.

5. Багато спати. Багато хто з нетерпінням чекають вихідних, щоб як можна довше поспати і виспатися, після напруженого робочого тижня. Це особистий вибір кожного. Але все ж буде не зайвим і більш корисним вранці, у вихідні, хоча б зрідка, вирушати на прогулянку або зайнятися гімнастикою, тієї ж йогою, щоб відчувати себе більш здоровим і оптимістично налаштованим.

6. Багато витрачати. Запам'ятайте, якщо вам треба сходити в магазин ніколи не намагайтеся зробити цього на голодний шлунок. І перед походом краще записати потрібні продукти на папірці. Що ж стосується інших досугов, тут кожен вибирає сам. Краще сходити з друзями в кінотеатр, якщо вам цього дуже хочеться, ніж просидіти вдома, але зберегти гроші. До чого гроші, якщо вони не приносять вам задоволення?

Фото: pixabay.com/brigachtal

7. Відсутність звички до роздумів. Вихідні — чудовий час, щоб поміркувати про життя і побудувати плани. Ніхто крім вас не стане цього робити за вас. Іноді роздуми про життя можуть привести до цікавих ідей і висновків, які, в свою чергу, безсумнівно, допоможуть реалізувати себе в майбутньому. Всього півгодини роздумів у зручний час і ваше життя помітно зміниться. Ви будете знати, чому ви зробили неправильний вчинок у певній ситуації, і навпаки. Чим більше будете часу приділяти на роздуми, тим помітніше поміняєте життя в кращу сторону.

Увечері, перед сном

8. Постійно думати про проблеми на роботі. Не варто переживати проблеми роботи у вихідні дні. Ранок вечора мудріший. Розуму людини властиво перебільшувати проблеми, і применшувати гідності. Те, що вам здавалося нерозв'язним в п'ятницю ввечері, знайде своє рішення, як тільки ви опинитеся на робочому місці.

9. Схильність до безділля. Нудьга, неробство, бажання просто сходити напитися виникають із-за відсутності значущого та цікавого заняття. Кожній людині вкрай важливо і необхідно чимось захоплюватися. Посидьте вечерком в інтернеті, подивіться різні захоплення інших людей. Це допоможе вам вибрати для себе відповідне корисну справу і відчути себе живим і комусь потрібне.

10. Невміння розслаблятися. Фізичний відпочинок звичайно важливий, але ще важливіше відпочити духовно. Можна проспати всі вихідні, але тоді вам буде здаватися, що ви зовсім не відпочили, що вихідні пролетіли в мить ока. Спробуйте вранці приймати холодну ванну, зрідка проводити час з сім'єю на природі або приділяти більше часу своїм інтересам, щоб скинути з себе тягар минулого тижня і відчути себе живим.

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Відео: video.rbc.ua