На YouTube-канале ICTV миллион подписчиков

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Юмор ICTV – это развлекательный канал лучших шоу и смешных роликов

Интернет-канал Юмор ICTV достиг своего первого миллиона подписчиков на YouTube.

Начиная с 2013 года, юмористический канал каждый день дарит положительные эмоции.

Именно здесь зрителей ждут невероятные концерты "Дизель Шоу", веселые ситкомы "Путевая страна" и "На троих", лучше юмористическое талант-шоу страны "Комик на миллион", новый сериал производства ICTV "Копы на работе" и многое другое.

Видео: Блондинка пытается вернуть права (YouTube/ЮМОР ICTV - Официальный канал)

Напомним, ICTV экранизирует исторический детектив Владислава Ивченко о лучшем детективе Подопригоре. Телеканал приобрел права на экранизацию украинского исторического детектива.

"Когда мы прочитали истории о приключениях Подопригоры, сразу поняли, что обязательно хотим показать их у нас на канале. Самые яркие сериалы получаются на основе книг. Потому что в книге автор создает целый мир. У Владислава Ивченко этот мир получился очень привлекательный, со многими вкусными деталями. А его главный герой - Иван Карпович Подопригора – это украинский Джеймс Бонд и Шерлок Холмс в одной персоне. Наша задача – качественно перенести весь этот авантюрный дух Украины начала 20-го века на экран. Чтобы зрители полюбили Карповича и его приключения, так как их любят читатели", – прокомментировала Инесса Соболева, продюсер телеканала ICTV.