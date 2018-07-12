На YouTube-каналі ICTV мільйон підписників

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Гумор ICTV – це розважальний канал кращих шоу і кумедних роликів

Інтернет-канал Гумор ICTV досяг свого першого мільйона підписників на YouTube.

Починаючи з 2013 року, гумористичний канал щодня дарує позитивні емоції.

Саме тут на глядачів чекають неймовірні концерти "Дизель Шоу", веселі ситкоми "Путевая страна" та "На трьох", краще гумористичне талант-шоу країни "Комік на мільйон", новий серіал виробництва ICTV "Копи на роботі" і багато іншого.

Відео: Блондинка пытается вернуть права (YouTube/ЮМОР ICTV - Официальный канал)

Нагадаємо, ICTV екранізує історичний детектив Владислава Івченка про кращого детектива Підіпригору. Телеканал придбав права на екранізацію українського історичного детектива.

"Коли ми прочитали історії про пригоди Підіпригори, відразу зрозуміли, що обов’язково хочемо показати їх у нас на каналі. Найяскравіші серіали виходять на основі книг. Тому що у книжці автор створює цілий світ. У Владислава Івченка цей світ вийшов дуже привабливий, із багатьма смачними деталями. А його головний герой - Іван Карпович Підіпригора – це український Джеймс Бонд і Шерлок Холмс в одній персоні. Наше завдання – якісно перенести весь цей авантюрний дух України початку 20-го століття на екран. Аби глядачі полюбили Карповича і його пригоди, так як їх люблять читачі", – прокоментувала Інеса Соболєва, продюсер телеканалу ICTV.