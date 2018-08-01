5 фестивальных лет — у Ulichnaya Eda первый юбилей

Предоставлено пресс-службой

Фестиваль в течение трех дней будет удивлять гостей обновленным фуд-кортом с восточным рынком и большой десертной зоной

На выходных, 3-5 августа, Ulichnaya Eda празднует день рождения на арт-заводе “Платформа”. Тема мероприятия — 5 чувств. На день рождения приглашают всех горожан. Слоган мероприятия “Чувствуй”, а значит организаторы сделают все, чтобы чувства гостей были на пределе. В этом помогут бои тортами и подушками, уличные музыканты, аудио и тактильная зоны.

За пять лет многое изменилось на фестивалях Ulichnaya Eda, кроме постоянного желания удивлять и придумывать что-то новое.

О главном. О еде

На фуд-корте будет более 70 участников. Познакомьтесь с Maral bar и попробуйте у них нежную оленину и каштановое пюре. За ощущениями поострее загляните к K-food Kiev, богам корейской кухни. У них с десяток позиций, которые в полной мере ознакомят вас с многообразием востока: пигоди, кук-си, рамён, кимпаб, пибимпаб и кимчи. У Efharisto Greek food попробуйте греческий вариант шаурмы – гирос. Если блюда этого континента вам уже не в новинку, то Афрофуд представит африканскую кухню: рагу из овощей, курицы или телятины с арахисовой пастой. Из Одессы к нам приезжают The hummus bar с израильской кухней, а Восточный рынок удивит аутентичными рецептами плова и люля-кебаб.

Какой день рождения без сладкого стола?

10 участников покажут, что такое сладкая жизнь. Невозможно пройти мимо многоэтажных тортов с соленой карамелью и шоколадом от Цветочная лавка, голландских панкейков с бананом и сгущенкой у Dutch Oladch, тортов и эклеров у СМИЯН и муссовой магии от Manzhosova Patisserie. А за низкоуглеводными десертами нужно идти к Keto-Keto.

А после – в игровую!

На площади Пьяцца будут представлены любимые игры на праздники. Захвати с собой перьевую подушку - в 14:00 будет баттл подушками, как в детстве. Там же в субботу пройдет чемпионат по крокодилу. А в 17:00 возле фуд-корта будет бой праздничными тортами.

Тему 5 чувств будут раскрывать такие зоны:

– Зрение: в кинотеатре будут крутить ролики в стиле food porn.

– Осязание: тактильная зона, в ней гости ощутят еду на ощупь.

– Слух: аудиозона, в ней смогут послушать звуки еды.

Развлечение для цветов жизни

На Ulichnaya Eda все проводят время с интересом. Отведите детей в парк, где они найдут себе десяток бесплатных развлечений, и не забудьте купальник. Мы строим огромную водную зону с бассейнами и водными горками (детскими и взрослыми), шезлонгами и пуфами в желанной тени. Также будут подиумы с поливом и шезлонги для тех, кто любит позагорать.

Музыкальная пауза

Вы сможете пройтись по Арт-Завод “Платформа”, послушать уличных музыкантов и посмотреть на шоу жонглеров и ходулистов. В субботу, 4 августа, в 19:30 выступит Constantine. Также на этой сцене вы услышите YuraZvonar, ARTЛюди, Ярус, Алиса Встречает Клавесин, Tony Remol Band, Анна Петраш, ADMIT, Cry Neba и Виктория Ильчишина.

Билеты на: https://ulichnayaeda.com.ua

Вход в день мероприятия: 100 грн

Вход в субботу с перьевой подушкой до 14:00 — бесплатно

Детям до 15 лет, многодетным семьям, людям с инвалидностью, участникам боевых действий АТО, а еще именинникам и трем его друзьям, чей день рождения совпадает с датами фестиваля, вход бесплатный.