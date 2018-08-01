5 фестивальних років — у Ulichnaya Eda перший ювілей

Надано прес-службою

Фестиваль протягом трьох днів буде дивувати гостей оновленим фуд-кортом зі східним ринком і великою десертною зоною

На вихідних, 3–5 серпня, Ulichnaya Eda святкує день народження на арт-заводі "Платформа". Тема заходу – 5 почуттів. На день народження запрошують всіх городян. Фестиваль протягом трьох днів буде дивувати гостей оновленим фуд-кортом зі східним ринком і великою десертною зоною. Слоган заходу "Відчувай", тобто організатори зроблять все, щоб почуття гостей були на межі. У цьому допоможуть бої тортами і подушками, вуличні музиканти, аудіо та тактильна зони.

За п'ять років багато що змінилося на фестивалях Ulichnaya Eda, крім постійного бажання дивувати і вигадувати щось нове.

Про головне. Про їжу

На фуд-корті буде більше 70 учасників. Познайомся із Maral bar і спробуйте їх ніжну оленину і каштанове пюре. За гострими відчуттями зверніться до K-food Kiev, богам корейської кухні. У них є десять позицій, які ознайомлять вас з різноманіттям сходу: пігоді, кук-сі, рамён, кімпаб, пібімпаб і кімчі. У Efharisto Greek food спробуйте грецький варіант шаурми - гірос. Якщо страви цього континенту для вас не нові, то Афрофуд представить африканську кухню: рагу з овочів, курки або телятини з арахісової пастою. З Одеси до нас приїжджають The hummus bar з ізраїльської кухнею, а Східний ринок здивує автентичними рецептами плову і люля-кебаб.

Який день народження без солодкого столу?

10 учасників покажуть, що таке солодке життя. Неможливо пройти повз багатоповерхових тортів з солоною карамеллю і шоколадом від Квіткова лавка, голландських панкейків із бананом і згущеним молоком у Dutch Oladch, тортів і еклерів у СМІЯН і муссовой магії від Manzhosova Patisserie. А за низьковуглеводними десертами потрібно йти до Keto-Keto.

А після - в ігрову!

На площі П’яцца будуть представлені улюблені ігри на свята. Захопи з собою пір’яну подушку - о 14:00 буде баттл подушками, як в дитинстві. У суботу пройде чемпіонат з крокодилу. А о 17:00 біля фуд-корту буде бій святковими тортами.

Тему 5 почуттів будуть розкривати такі зони:

- Зір: в кінотеатрі будуть крутити ролики в стилі food porn.

- Дотик: тактильна зона, в ній гості відчують їжу на дотик.

- Слух: аудіозона, в ній зможуть послухати звуки їжі.

Розвага для квітів життя

На Ulichnaya Eda всі цікаво проводять час. Відведіть дітей в парк, де вони знайдуть собі десяток безкоштовних розваг, і не забудьте купальник. Ми будуємо величезну водну зону з басейнами і водними гірками (дитячими і дорослими), шезлонгами і пуфами в бажаної тіні. Також будуть подіуми з поливом і шезлонги для тих, хто любить позасмагати.

Музична пауза

Музикальна пауза

Ви зможете пройтися по Арт-Завод "Платформа", послухати вуличних музикантів і подивитися на шоу жонглерів і ходулістів. У суботу, 4 серпня, о 19:30 виступить Constantine. Також на цій сцені ви почуєте YuraZvonar, ARTЛюді, Ярус, Аліса Зустрічає Клавесин, Tony Remol Band, Анна Петраш, ADMIT, Cry Neba і Вікторія Ільчишина.

Квитки на: https://ulichnayaeda.com.ua

Вхід в день заходу: 100 грн

Вхід з пір'яною подушкою до 14:00 - безкоштовно

Дітям до 15 років, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, учасникам бойових дій АТО, а ще іменинникам і трьом його друзям, чий день народження збігається з датами фестивалю, вхід безкоштовний.