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На берегу Черного моря состоится долгожданный летний ивент для рестораторов - InRestSummerFest

STYLERЕда        09.06.2018 - 19:11
Афиша мероприятия
Афиша мероприятия

7-й счастливый фестиваль пройдет 19-22 июня в 38 км от солнечной Одессы в отеле "Черное море Бугаз"

На ивенте будет возможность познакомиться и встретиться с новыми людьми, эффективно поработать и весело отдохнуть, вдохновиться яркими идеями и наметить амбициозные планы!

Итак, о чем же 7-й счастливый летний фестиваль:

О самых горячих и актуальных для современного ресторатора темах: 

- прекрасные Аврора Огородник и Йова Ягер расскажут о трендах в еде и дизайне

- харизматичный Дима Запорожец зажжет с темой о супергероях в ресторанном бизнесе на примере построения успешных ресторанных брендов и открытия легендарных "Любимого дяди" и "ЖЗЛ"

- Елена Жильцова проведет тренинг с решением кейсов участников на тему лидерства и конфликтов в команде

- Оксана и Тарас Середюки поделятся своим колоссальным опытом партнерства в ресторанном бизнесе в разных "парах": семейное партнерство, партнерство с шеф-поварами и инвесторами

- Елена Победоносцева проведет крутой воркшоп по материальной и нематериальной мотивации

- Андрэ Вольфф расскажет о своем опыте в German Michelin Guide Dinner и проведет мастер-класс "Тренды в еде"

- Вадим Костенко поделится секретами работы своей "Хинкальни" - их уже 50 в нескольких странах, и мы узнаем формулу успеха такого роста и стремительного развития

- самый "мясной" Шеф Украины - Алексей Шеменков раскроет все тонкости работы с угольными грилями 

- гуру европейского ресторанного и отельного бизнеса Жан Плонер расскажет о французском и немецком опыте построения клиенториентрованного сервиса и инструментах повышения продаж

 

- Aлексей Краковский проведет мастер-класс и подискутирует с аудиторией на тему отношений ресторатора и шеф-повара 

- Анастасия Судак и Дарья Вершинина расскажут и наглядно покажут (а потом и вкусно напоят!) как создать карту бара, которая сама себя продает

- заряженный драйвом нон-стоп поездок Юрий Ковриженко поделится своими идеями по работе с ракообразными и моллюсками в ресторане

- итальянский потомственный граф и шеф-повар собственного фамильного ресторана Marcantonio Sagramoso проведет мастер-класс по фуршетному меню: как это происходит у него в замке. 

И это только деловая часть программы, а во время неофициальной части вас ждут:

- встречи рассветов и утренняя йога на берегу моря

- прекрасный пляж, ласковое солнце, теплое море.

И, конечно же, охлажденное просекко, танцы на песке и unlimited networking с коллегами и новыми друзьями! 

Ресторанный бизнес на шезлонге - лучшее, что может случиться с ресторатором летом! 

Детали - по ссылке

Напомним, в Киеве состоялся финал премии "Пальмовая ветвь 2018".

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Теги: рестораны, фестиваль
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