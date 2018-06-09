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На березі Чорного моря відбудеться довгоочікуваний літній івент для рестораторів - InRestSummerFest

STYLERЇжа        09.06.2018 - 19:11
Афіша заходу
Афіша заходу

7-й щасливий фестиваль пройде 19-22 червня в 38 км від сонячної Одеси в готелі "Чорне море Бугаз"

На івенте буде можливість познайомитися з новими людьми, ефективно попрацювати і весело відпочити, надихнутися яскравими ідеями і намітити амбітні плани!

Отже, про що ж 7-й щасливий літній фестиваль:

Про найбільш гарячі і актуальні для сучасного ресторатора теми:

- прекрасні Аврора Огородник і Йова Ягер розкажуть про тренди в їжі та дизайні

- харизматичний Діма Запорожець запалить темою про супергероїв в ресторанному бізнесі на прикладі побудови успішних ресторанних брендів і відкриття легендарних "Любимого дяди" і "ЖЗЛ"

- Олена Жильцова проведе тренінг з рішенням кейсів учасників на тему лідерства та конфліктів в команді

- Оксана і Тарас Середюк поділяться своїм колосальним досвідом партнерства в ресторанному бізнесі в різних "парах": сімейне партнерство, партнерство з шеф-кухарями та інвесторами

- Олена Побєдоносцева проведе крутий воркшоп про матеріальну і нематеріальну мотивацію

- Андре Вольфф розповість про свій досвід в German Michelin Guide Dinner і проведе майстер-клас "Тренди в їжі"

- Вадим Костенко поділиться секретами роботи своєї "Хинкальни" - їх уже 50 в декількох країнах, і ми дізнаємося формулу успіху такого зростання і стрімкого розвитку

-  "найм'ясніший" Шеф України - Олексій Шеменков розкриє всі тонкощі роботи з вугільними грилями

- гуру європейського ресторанного і готельного бізнесу Жан Плонер розповість про французький і німецький досвід побудови клієнтоорієнтованого сервісу та про інструменти підвищення продажів

 

- Олексій Краковський проведе майстер-клас і подискутує з аудіторією на тему стосунків ресторатора та шеф-повара

- Анастасія Судак і Дарина Вершиніна розкажуть і наочно покажуть (а потім і смачно напоять!) як створити карту бару, яка сама себе продає

- заряджений драйвом нон-стоп поїздок Юрій Ковриженко поділиться своїми ідеями роботи з ракоподібними і молюсками в ресторані

- італійський спадковий граф і шеф-кухар власного фамільного ресторану Marcantonio Sagramoso проведе майстер-клас з фуршетного меню: як це відбувається у нього в замку.

І це тільки ділова частина програми, а під час неофіційної частини на вас чекають:

- зустрічі світанків і ранкова йога на березі моря

- прекрасний пляж, ласкаве сонце, тепле море.

І, звичайно ж, охолоджене просекко, танці на піску і unlimited networking з колегами і новими друзями!

Ресторанний бізнес на шезлонгу - найкраще, що може трапитися з ресторатором влітку!

Деталі - за посиланням.

Нагадаємо, в Києві відбувся фінал премії "Пальмова гілка 2018".

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Теги: рестораны, фестиваль
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