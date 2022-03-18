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Подполковник Матуляк Геннадий спас ценой своей жизни целое село под Гостомелем

Подполковник Матуляк спас целое село и розгромил колонную врага под Гостомелем (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Подполковнику Геннадию Васильевичу Матуляку президент Зеленский присвоил звание Героя Украины 1 марта, посмертно. За то, что он уничтожил скопление врага под Гостомелем и спас от гибели целое село.

Что известно о герое Украины – читайте в материале Styler ниже.

Геннадий Васильевич Матуляк погиб 26 февраля 2022 года. Подполковник Матуляк служил в Николаевской 299-й бригаде тактической авиации, был пилотом Су-25М1К.

Как отзываются его сослуживцы и коллеги, Матуляк был настоящим летчиком, асом, круче Тома Круза в Top Gun.

Кроме самолетов и неба, у него была еще одна страсть – езда на мотоцикле и полеты в нескольких метрах от верхушек деревьев.

Подполковник Геннадий Матуляк

В 2011 году украинская авиация переживала не самые лучшие свои времена, но именно тогда Геннадий Васильевич совершил свой первый полет на Су-25.

В то время он имел звание майора. Была возможность уволиться из армии и уйти в гражданскую авиацию, где он точно имел бы больший оклад, но Матуляк твердо решил посвятить свою жизнь защите Украины.

26 февраля Геннадий Матуляк героически уничтожил колонну российских оккупантов на севере Киева, в районе Гостомеля. И в последние секунды своей жизни он отводил падающий штурмовик и жилой застройки села Глебовка Вышгородского района.

Жители этого села обнаружили останки летчика и временно похоронили их рядом с местом аварии самолета.

У Геннадия Мотуляка осталась жена София и двое деток – сын Руслан и дочь София.

Вечная память Герою Украины!

Напомним, ранее мы писали о том, что освобожденный мэр Мелитополя рассказал, как его держали в плену.

А также рассказывали о том, что экс-глава Uber поехал защищать Запорожье от российских оккупантов.

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Герой Украины