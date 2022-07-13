Защитник Мариуполя из "Азова" после плена наконец встретился с невестой: чувственное видео

Защитник Мариуполя боец полка "Азов" с позывным "Торк" после ранения и российского плена, возвращения и лечения в украинском госпитале наконец встретился со своей невестой, которой сделал предложение руки и сердца еще на "Азовстали".

Молодой воин, переживший ад вражеской блокады и многомесячных ежедневных штурмов, обстрелов и массивных бомбардировок города-героя и последнего оплота его защитников на заводе "Азовсталь", вернулся на свободную территорию родины после большого обмена пленными в конце июня.

Теперь "Торк" воссоединился со своей избранницей, и пара даже уже запланировала свадьбу.

Как видно на кадрах, боец сейчас вынужден передвигаться на костылях - его левая нога после ранения и операции восстанавливается.

При виде спешащей к нему невесте "азовец" отбрасывает костыли, и пара заключает друг друга в горячих объятиях. Счастливые влюбленные нежно обнимаются и целуются.

Видео: боев полка "Азов" с позывным "Торк" вернулся с вражеского плена и наконец встретился с невестой

Как рассказывал "Торк" в недавно вышедшем сюжете о возвращении защитников Мариуполя после плена и обмена, фото с любимой - это "единственное, что осталось из вещей с начала войны".

"Торк" показал снимок с любимой (фото: скриншот с видео)

"Оно "поплыло" немножко, вода затекла, но через плен прошла, через все вообще. Фото с невестой. Прятали, пронесли, и забрали сюда, на Большую землю. Теперь в реальности осталось встретиться, и все будет прекрасно", - говорит "азовец".

Фото с возлюбленной воин пронес с собой через весь ад боев за Мариуполь и вражеского плена (фото: скриншот с видео)

Воин получил ранение ноги поздно вечером 12 апреля - он подорвался в районе набережной. Во время переправы на "Азовсталь" авто, на котором его везли, попало под обстрел и упало в реку. "Торк" смог выплыть, и чудом самостоятельно добрался до завода (полз около километра), где его встретили нацгвардейцы и доставили в местный подземный госпиталь.

Видео: боец "Торк" с полка "Азов" рассказал об обороне Мариуполя, ранении, вражеском плене и возвращении на свободную территорию после обмена