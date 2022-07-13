Захисник Маріуполя з "Азова" після полону нарешті зустрівся з нареченою: чуттєве відео

Захисник Маріуполя боєць полку "Азов" із позивним "Торк" після поранення та російського полону, повернення та лікування в українському шпиталі нарешті зустрівся зі своєю нареченою, якій зробив пропозицію руки та серця ще на "Азовсталі".

Молодий воїн, який пережив пекло ворожої блокади та багатомісячних щоденних штурмів, обстрілів та масивних бомбардувань міста-героя та останнього оплоту його захисників на заводі "Азовсталь", повернувся на вільну територію батьківщини після великого обміну полоненими наприкінці червня.

Тепер "Торк" возз'єднався зі своєю обраницею, і пара навіть уже запланувала весілля.

Як видно на кадрах, боєць зараз змушений пересуватися на милицях - його ліва нога після поранення та операції відновлюється.

Побачивши наречену, яка поспішає до нього, "азовець" відкидає милиці, і пара огортає один одного в гарячих обіймах. Щасливі закохані ніжно обіймаються та цілуються.

Відео: боїв полку "Азов" із позивним "Торк" повернувся з ворожого полону і нарешті зустрівся з нареченою

Як розповідав "Торк" у недавньому сюжеті про повернення захисників Маріуполя після полону та обміну, фото з коханою - це "єдине, що залишилося з речей з початку війни".

"Торк" показав знімок із коханою (фото: скріншот з відео)

"Воно "попливло" трішки, вода затекла, але через полон пройшла, через все взагалі. Фото з нареченою. Ховали, пронесли та забрали сюди, на Велику землю. Тепер в реальності залишилося зустрітися, і все буде чудово", - каже "азовець".

Фото з коханою воїн проніс із собою через все пекло боїв за Маріуполь та ворожого полону (фото: скріншот з відео)

Воїн отримав поранення ноги пізно ввечері 12 квітня - він підірвався в районі набережної. Під час переправи на "Азовсталь" авто, яким його везли, потрапило під обстріл і впало в річку. "Торк" зміг виплисти, і дивом самостійно дістався до заводу (повз близько кілометра), де його зустріли нацгвардійці та доправили до місцевого підземного шпиталю.

Відео: боєць "Торк" з полку "Азов" розповів про оборону Маріуполя, поранення, ворожий полон і повернення на вільну територію після обміну