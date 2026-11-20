Хто залишився на "Холостяку-15" після шостого випуску

Діана Зотова

Лія Янголенко

Тетяна Бевз

Христина Горняк

Валерія Полянська

Вікторія Хилюк

Любов Конате

Хто покинув "Холостяк" у шостому випуску

Єлизавета Колношенко - покинула проєкт ще до Церемонії троянд .

. Дар'я Харитонова - пішла за власною ініціативою , бо зрозуміла, що не може змиритись з тим, що Кравцов ходить на побачення з іншими.

, бо зрозуміла, що не може змиритись з тим, що Кравцов ходить на побачення з іншими. Єлизавета Проценко - не отримала троянду, бо Кравцов не відчув зародження почуттів та прогресу в розвитку стосунків.

Найцікавіші моменти шостого випуску

Новий тиждень на проекті розпочався зі змін. Після подорожі Карпатами учасниці переїхали до іншого будинку, де на них чекали нові випробування та можливість краще пізнати В'ячеслава Кравцова. Шостий випуск почався з обговорень минулого тижня і йоги на свіжому повітрі з цуценятами.

Дівчата на йозі (скриншот)

До дівчат невдовзі доєднався В'ячеслав Кравцов. Після одиночних вправ тренерка оголосила про початок парної йоги і обрала Кравцову в партнерки Валерію Полянську. Після парної йоги Кравцов запросив Валерію на особисте спілкування. Під час приватної розмови герої планували індивідуальне побачення.

В'ячеслав Кравцов та Валерія Полянська на парній йозі (скриншот)

Полянська поділилась з Холостяком про те, що сумує за родиною і розповіла, що її родичі написали листи від руки з теплими словами. Після цього розмова перейшла до особистих тем, а саме, як вирішувати конфлікти у стосунках, про переїзди, які можуть стати перепоною у стосунках.

Особисте спілкування Слави з Валерією (скриншот)

Після Валерії, В'ячеслав запросив на особисте спілкування Тетяну Бевз, бо зауважив її пригнічений стан. Тетяна пояснила, що часто соромиться і їй потрібен час, щоб звикнути, коли чоловік їй симпатизує. Також вони говорили про емоційність та імпульсивність Тетяни, на що Тетяна відповіла, що працює над собою і старається не переносити це на особисті стосунки.

Особисте спілкування Тетяни з В'ячеславом (скриншот)

Після йоги та особистих розмов Кравцов запросив на побачення Любов Конате, Христину Горняк та Єлизавету Проценко. Темою побачення була ностальгія за шкільними роками. На початку побачення герої переглядали дитячі фотографії одне одного. Після цього Кравцов сказав, що сьогодні буде три "уроки": хімія, історія та малювання.

На "урок хімії" він покликав Єлизавету Проценко, зазначивши, що не відчуває між ними хімії. Єлизавета та В'ячеслав робили кристали, а також ділились історіями з шкільних років. Після цього розмова перейшла більш в особисте русло. Єлизавета спитала хто у Слави еталон краси серед жінок і він назвав Джесіку Альбу і Моніку Белуччі.

Єлизавета та В'ячеслав на "уроці хімії" (скриншот)

В'ячеслав намагався перевести тему на їх стосунки, але за його словами, Єлизавета відповідала коротко на його запитання і переводила тему. Кравцов зазначив, що відчував себе ніяково поруч з нею і ніякої хімії між ними не трапилось.

Наступним був "урок історії" на який холостяк пішов разом з Любов'ю Конате. Кравцов запропонував пограти у гру про історичні часи. В грі треба було обрати категорію, де були питання про дитинство, юність, переломні моменти та інші періоди життя.

Любов та В'ячеслав на "уроці історії" (скриншот)

Любов та Слава крім запропонованих питань обговорювали ще стосунки, дітей та майбутнє. Дівчина поділилась травмуючими спогадами про батька її дитини, який мало проводить часу з дочкою та проживає у Словаччині. Після цього, герої перевели тему на спокійнішу - шкільні спогади. Дівчина натякала на поцілунок, проте холостяк не відповів їй взаємністю.

Потім відбувся останній "урок" - малювання разом з Христиною Горняк. Дівчина запропонувала намалювати те, що асоціюється одне з одним. За малюванням герої говорили про стосунки та плани на майбутнє. Слава намалював малюнок з відсилкою до попереднього спілкування: 20% - вогонь, що символізує гарячий характер, а 80% - вода, що символізує ніжність та жіночність.

Христина та Слава на "уроці малювання" (скриншот)

Після цього Горняк та Кравцов продовжували малювати на різні теми: спільне між ними за час спілкування, частина тіла, яка найбільше сподобалось або хотілось би доторкнутись. Після всіх "уроків" холостяк запросив дівчат на "випускний" у спортивний зал, де по черзі Христина, а потім Любов запросили холостяка на повільний танець під хіт гурту Скрябін - "Старі фотографії". В кінці побачення троянду ніхто не отримав.

В будинку Слава привітав з днем народження Дарію Харитонову, подарувавши їй сережки, букет квітів та торт. Також він покликав дівчину на особисте спілкування, де завів розмову про традиції на день народження. Крім цього Кравцов поділився з Дашею, що після поцілунку не міг довго заснути після їх побачення.

Особисте спілкування Даші з Славою (скриншот)

Після особистого спілкування Дарія з В'ячеславом повернулись до дівчат в будинок і холостяк сказав, що підготував сюрприз для всіх дівчат. А саме - відеозвернення від рідних з теплими словами та побажаннями. Дівчата плакали від радості, ділились своїми емоціями, що вже встигли скучити за сім'єю і що їм було неймовірно приємно.

Неочікувано Слава покликав на особисту розмову Єлизавету Колношенко, де висував їй претензії за те, що вона брала телефон у продюсерів та спілкувалась з "Стасом". Спочатку дівчина сказала, що це її помічниця, потім айтішник. Після цього Слава показав їй докази того, що це був саме Стас. Тоді дівчина розповіла, що це її знайомий, який привіз їй валізи з речима, поки її батько був на роботі. Після цього Кравцов сказав, що дівчина не така вже й щира та вирішив поставити крапку в стосунках з нею .

Особиста розмова Колношенко з Кравцовим (скриншот)

До дівчат в будинок надійшов лист, де Кравцов запрошує на особисте побачення Вікторію Хилюк.

Романтична вечеря на крилі літака

Одним із найочікуваніших моментів шостого випуску стало індивідуальне побачення В'ячеслава Кравцова та Вікторії Хилюк. Для дівчини баскетболіст підготував незвичайний сюрприз - романтичну вечерю просто на крилі літака. В першій частині побачення вони записували на паперових літачках негативні емоції, які переживали у попередніх стосунках.

Початок побачення Вікторії та Слави (скриншот)

Поки герої були на побаченні дівчата знову голосували за ту, хто на їх думку, може не отримати троянду цього тижня. Майже всі дівчата проголосували самі за себе.

Тим часом Кравцов влаштував романтичний сюрприз Хилюк. На одній з розмов вона розповіла, що ніколи не літала на літаку, але дуже хотіла б. Слава організував побачення на крилі літака .

Побачення Слави з Вікторією (скриншот)

Як пройшла Церемонія троянд

Наприкінці тижня учасниці зібралися на чергову Церемонію троянд. Цього разу на рішення головного героя вплинули не лише романтичні побачення, а й розмови, які змусили його по-новому поглянути на деяких дівчат.

Дар'я Харитонова залишила проєкт за власною ініціативою, бо не може змиритися з тим, що Кравцов ходить на побачення з іншими дівчатами. Слава просив її подумати та залишитись, проте дівчина свого рішення не змінила.

На особистому спілкуванні Діана Зотова повідомила Кравцову, що справа про її розлучення вже в суді та поділилась болючими подробицями про хворобу мами. Слава оцінив її щирість та дав їй троянду.

Христину Горняк Слава вирішив заінтригувати словами про те, що так далі продовжуватись не може. Кравцов сказав, що хоче продовжувати розвиток стосунків та подарував дівчині троянду.

В кінці випуску Слава провів Любов до машини без троянди та поїхав разом з нею. Чи лишиться Люба в проєкті - невідомо.

Що було у попередньому випуску "Холостяка"

Нагадаємо, що п'ятий випуск романтичного реаліті, який вийшов 13 листопада, запам'ятався першим поцілунком В'ячеслава Кравцова на проєкті. Він стався під час побачення з Дар'єю Харитоновою у спа. Після романтичного моменту баскетболіст подарував дівчині троянду.

Ще однією важливою подією стало побачення з Діаною Зотовою, якій Кравцов влаштував політ на повітряній кулі. Перед цим між ними виникло непорозуміння через небажання дівчини показувати вміст свого телефону під час перевірки довіри.

Не обійшлося і без конфліктів. На Церемонії троянд Лія Янголенко публічно розповіла про слова, які нібито почула від Діани Зотової. Це спровокувало суперечку, однак Кравцов вирішив продовжити знайомство з обома учасницями.

Попри напружену атмосферу, у п'ятому випуску проєкт не залишила жодна дівчина. До шостого тижня дійшли десять учасниць.