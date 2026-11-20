Чому Дар'я Харитонова покинула "Холостяк"

На церемонії троянд В'ячеслав Кравцов був готовий продовжити знайомство з Дар'єю. Проте дівчина сама ініціювала розмову, під час якої повідомила про своє рішення піти.

Харитонова пояснила, що їй подобається В'ячеслав і вона цінує його увагу, однак формат реаліті виявився для неї складнішим, ніж вона очікувала.

Дівчині було непросто прийняти, що чоловік, до якого в неї виникла симпатія, одночасно ходить на побачення з іншими учасницями та намагається побудувати з ними стосунки.

Попри приємні моменти з Кравцовим, Дар'я зрозуміла, що ця ситуація негативно впливає на її емоційний стан. Тому вона вирішила не залишатися на проєкті лише заради можливості продовжити знайомство.

Прощання Слави з Дар'єю (скриншот)

Як відбувся поцілунок і чому Харитонова хвилювалася після побачення

У п’ятому випуску "Холостяка-15" від 13 листопада Дар’я Харитонова та В’ячеслав Кравцов поцілувалися під час побачення у SPA . Це був перший поцілунок сезону.

Спочатку Слава запросив Дар’ю та Єлизавету Колношенко на велотрек. Переможниця перегонів могла обрати, як продовжиться зустріч. Харитонова фінішувала першою й обрала SPA.

Перед цим Кравцов провів час із Єлизаветою за масажем, але Дар’я перервала їхнє спілкування та нагадала про себе. Згодом вони зі Славою усамітнилися в басейні, почали танцювати у воді та поцілувалися. Наприкінці зустрічі він подарував їй троянду.

"В моменті, що стався, я не зміг себе зупинити", - прокоментував Кравцов.

Однак після ефіру Харитонова, що такий фінал побачення став для неї несподіванкою. До цього вони переважно жартували та спілкувалися в компанії інших учасниць, а часу на те, щоб дізнатися одне одного ближче, було недостатньо.

"Навіть якщо людина мені симпатична, це не означає, що я одразу готова до більшої близькості", - написала вона.

За словами Дар’ї, їй потрібен час, щоб відкритися, відчути емоційний зв’язок і довіру. На побаченні ж усе розвивалося швидше, ніж вона була готова, тому після зустрічі її настрій був не таким позитивним, як могли подумати глядачі.

"Для мене дуже важливо, щоб мене чули і дозволяли розвиватися стосункам у комфортному для мене темпі, не форсуючи події", - наголосила Харитонова.

Що відомо про Дар'ю Харитонову

Дар'ї Харитоновій 22 роки. Вона родом із Києва, професійно займається спортивними бальними танцями та працює хореографинею.

Дівчина має титули чемпіонки світу серед юніорів і чемпіонки Європи серед дорослих зі спортивних бальних танців.

Окрім танців, Харитонова займається моделінгом та підприємництвом. Разом із мамою вона розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

У 2026 році Дар'я отримала титул Miss International Ukraine та право представляти Україну на міжнародному конкурсі Miss International у Японії, фінал якого заплановано на 25 листопада.

На "Холостяку" вона запам'яталася ще з першого випуску, коли прийшла знайомитися з Кравцовим разом зі своїм танцювальним партнером. Їхня румба тоді не надто сподобалася баскетболісту, який зізнався, що почувався зайвим під час виступу.