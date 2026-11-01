Катерина Дойчева про "Холостяка", Кравцова й курку Лариску: "Він же мені троянду не дав, а не носа відкусив"

– Коли ти вперше побачила Кравцова наживо, подумала: "Мій чоловік" чи "Ну що ж, буде цікавий досвід"? Що змінилося після вашої розмови?

– Коли я побачила Славу вдалині, через хвилювання взагалі було важко зрозуміти, що я відчуваю. У якийсь момент мені навіть здалося, що Лариска вже кудись полетіла і зараз доведеться знайомитися ще й без неї (сміється). Тому думки "мій чоловік" у першу секунду точно не було. Хотілося спочатку поговорити й відчути людину.

А після розмови стало легше. Я відчула підтримку, мені було комфортно з ним спілкуватися. З’явилася цікавість: який він, коли минає це перше хвилювання і можна просто побути собою?

– Прийти на знайомство з Ларисою - повністю твоя ідея? Як відреагувала команда і чи пропонували тобі інші варіанти появи?

– Так, це моя ідея. У мене було кілька варіантів, як з’явитися на знайомстві. Дівчат багато, усі цікаві, і я розуміла, що запам’ятати кожну з першої розмови непросто. Хотілося додати гумору - це мені близько.

Я знала, що Слава любить яйця в будь-якому вигляді, і вирішила зайти з козирів - познайомити його з Ларискою. Вважаю, що із завданням запам’ятатися ми впоралися на тисячу відсотків.

Ще я підготувала йому яйця в подарунок, але вони розбилися буквально за хвилину до мого виходу. Тоді промайнула думка: "Це що, знак, що я поїду додому?". Хочеться вірити, що нагода вручити Славі запланований подарунок у мене ще буде.

Катерина Дойчева і В'ячеслав Кравцов (фото: instagram.com/doi.cheva)

– Не було відчуття, що Лариска забрала всю увагу, а тебе саму В'ячеслав так і не встиг пізнати? Що ти хотіла йому розповісти, але не встигла?

– Можливо, частину уваги вона справді забрала. Погодьтеся, коли дівчина приходить знайомитися з живою куркою, складно одразу перейти до серйозної розмови. Але це була моя ідея, тому ревнувати Славу до Лариски було б дивно.

Звичайно, мені хотілося розповісти більше: про своє життя, про район Одеси, де я виросла, про країни, у яких побувала, про мови, які знаю. Це все теж допомагає зрозуміти, яка я. Просто не хотілося вмістити все життя в п’ятихвилинну розповідь. Я думала, у нас іще буде час познайомитися ближче.

– Слава пояснив прощання тим, що у вас "різні енергії". Ти зрозуміла, що він мав на увазі, чи це прозвучало як ввічливий спосіб відмовити?

– Можливо, він справді так відчув. Я ж не можу краще за нього знати, що він мав на увазі. Але для мене різні темпераменти не обов’язково заважають стосункам. Іноді спокійніша людина й більш емоційна дуже добре доповнюють одна одну.

Мені здається, ми просто не встигли пізнати одне одного. Слава справляє враження спокійного чоловіка, але чи завжди він такий? Так само я можу здатися лише веселою, творчою і трохи замріяною. А в роботі я серйозна, можу керувати й брати на себе відповідальність. Цього з першої зустрічі не побачиш. Водночас я поважаю його рішення - тут важливо, щоб обоє хотіли продовження.

– Ти режисерка. Після перегляду випуску, що подумала? Який момент залишився за кадром, хоча міг би змінити враження глядачів про тебе?

– Мені сподобалося, як мене показали: з іронією, гумором, легко. Я впізнала себе. Звичайно, хотілося, щоб глядачі побачили й іншу Катю - ту, яка може серйозно говорити, багато думає про життя, намагається розібратися у вчинках людей.

Але якогось конкретного моменту, який усе змінив би, я не назву. Я була собою. Просто глядачі побачили мене в обставинах першого знайомства, а там я багато жартувала. Для решти, мабуть, потрібно трохи більше часу.

– Скільки насправді тривало ваше знайомство і чи просили вас щось повторити на камеру? Що найбільше здивує людину, яка бачила лише готовий випуск?

– Якщо правильно пам’ятаю, наше знайомство тривало приблизно десять хвилин. Нічого повторювати для камери нас не просили. Ми спілкувалися, реагували одне на одного - усе відбувалося в моменті. Я знала, що камери є, але під час розмови майже не звертала на них уваги.

Мене саму досі дивує моя поява з Ларискою. Дивлюся і думаю: "Катю, а на що ти ще здатна?". Перед знайомством хвилюєшся, а потім уже дієш і не встигаєш аналізувати, який вигляд це має збоку.

Катерина Дойчева з "Холосятка" (фото: instagram.com/doi.cheva)

– Якою була Перша вечірка між зйомками: ви підтримували одна одну, придивлялися до конкуренток чи просто намагалися не заснути? Згадай найяскравіший момент, якого не показали.

– Для мене це передусім було знайомство з дівчатами. Є вислів "подібне приваблює подібне" - я тоді це відчула. Із кимось одразу знаходиш спільну мову, розмова складається легко, ви смієтеся з одного й того самого.

Мені було цікаво, хто вони, які в житті. А дівчата, здається, були вражені моєю появою з Ларискою навіть більше за Славу. Дякую команді, що показала ці реакції. Якогось окремого моменту, який обов’язково мав би потрапити у випуск, я не виділятиму - найяскравіше ви вже бачили.

– У мережі Ларису вже оголосили переможницею "Холостяка". Який мем тебе найбільше розсмішив, а який жарт уже був зайвим?

– Мій улюблений - той, де Слава каже мені "гудбай", а я у відповідь вриваюся зі своєю піснею. Обов’язково вам його надішлю. Мене дуже розсмішило, бо в цьому є частинка правди: знайомство завершилося, а в мене з’явилася пісня.

Я вмію посміятися із себе, тому такі жарти сприймаю легко. А з Ларискою щодо перемоги сперечатися не буду. У неї тепер своя аудиторія.

– Тобі комфортно від нової уваги глядачів? Можливо вже кличуть на побачення?

– Так, мені комфортно. Я люблю спілкуватися, знайомитися з людьми, мені приємно, коли пишуть і діляться враженнями. Особливо цікаво, коли людина спочатку побачила мене в телепроєкті, а тепер уже слухає пісню.

Щодо побачень - зараз у мене стільки справ, що навіть коли запрошують, я переважно зайнята. Перший реліз потребує багато уваги, і мені хочеться прожити цей момент повністю. Але це не означає, що я закрилася від знайомств. Просто домовитися зі мною про вільний вечір зараз непросто.

– Після реаліті ти анонсувала пісню. Що можеш відповісти тим, хто скаже: "Прийшла не за коханням, а за рекламою"? Музичний дебют планувала ще до участі?

– Я співала задовго до участі в телепроєкті, музика завжди була частиною мого життя. Раніше це переважно були кавери. А "Чому ж нам не дарують" я написала дорогою додому після виходу з "Холостяка". Думаю, коли слухаєш текст, легко зрозуміти, звідки взялася ця історія з трояндою.

До Слави я прийшла знайомитися, бо він мені сподобався. Тоді я ще не знала, що ця поїздка закінчиться моєю першою авторською піснею. Не знайшла кохання, зате отримала емоції, які захотілося висловити в музиці. Для мене це дуже особистий початок, навіть попри іронічний текст і танцювальний настрій.

– Якби Слава зараз написав і запросив на побачення без камер, погодилася б? Що хотіла б у нього запитати вже без телевізійної ввічливості?

– Думаю, погодилася б зустрітися. Мені було б цікаво більше дізнатися про нього, про його життя. І, звичайно, поділитися своєю творчістю - він усе-таки надихнув мене на пісню. Можливо, якби подарував троянду, саме цієї пісні й не було б.

Я не маю до нього претензій і не готую якогось незручного запитання. Він же мені троянду не дав, а не носа відкусив. Ми можемо нормально спілкуватися, дружити. Мені подобається, коли після будь-якої історії люди зберігають хороше ставлення одне до одного.

– З ким з героїнь проєкту ти продовжуєш спілкуватися? І хто, на твою думку, найбільше підходить Славі Кравцову - якщо судити з особистого знайомства і саме твоїх відчуттів.

– Я не встигла настільки близько пізнати всіх дівчат, щоб зараз упевнено говорити, хто найбільше підходить Славі. І, чесно кажучи, навіть не намагалася це визначити. У нього з кожною своя розмова, свої відчуття, яких я можу не знати.

Це його життя і його вибір. Мені було приємно познайомитися з дівчатами, але розподіляти їх на пари чи давати оцінки я не хочу. Тут легко зробити висновок із першого враження, а воно не завжди повне.

– Як зараз живе Лариса і хто доглядав за нею на зйомках? Чи готова ти ще брати її із собою на телебачення?

– Зараз Лариска живе зі мною в Києві, я за нею доглядаю. У неї все добре. Жартую, що вона вже чекає на зустріч випускників - тобто на постшоу.

Нас запрошують на зйомки, тож, думаю, ви ще побачите нас разом, і не раз. Після знайомства зі Славою залишати її вдома під час усіх наступних пригод було б якось несправедливо.

– Чому ти вирішила взяти участь у "Холостяку"? Яким був твій ідеальний чоловік до проєкту та чи змінився перелік "червоних" прапорців після?

– Я вирішила взяти участь, тому що мені сподобався Слава. Він у моєму смаку, та й загалом мені подобаються чоловіки, старші за мене. Хотілося познайомитися особисто й зрозуміти, чи буде між нами той самий інтерес, який виник у мене спочатку.

Мої вимоги до стосунків після участі не змінилися. Але я взагалі обираю людину за відчуттями: як мені поруч із нею, чи хочеться продовжувати розмову, чи можу я бути собою. Це важко перевірити за списком. Саме тому я й прийшла - дати собі можливість відчути, а не вирішувати все заочно.

– Якби Кравцов не відпустив тебе додому, могла б уявити себе у фіналі?

– Я б дивилася, як розвиваються наші стосунки. Звичайно, мені хотілося залишитися й продовжити знайомство, інакше я б не прийшла. Але уявляти фінал після кількох розмов - це трохи поспішати. Мені важливо було б зрозуміти, чи стаємо ми ближчими і чи обоє цього хочемо.

А взагалі не обов’язково стати обраницею "Холостяка", щоб відчувати себе переможницею у власному житті. Я поїхала додому раніше, ніж хотіла, але саме дорогою написала свою першу авторську пісню. Зараз для мене це дуже багато означає.