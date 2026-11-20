Чому Катерина Петренко вирішила піти на "Холостяк"

За словами Катерини, рішення взяти участь у романтичному реаліті було майже миттєвим. Вона знала В'ячеслава Кравцова багато років, тому його поява в анонсі нового сезону стала для неї несподіванкою.

Спочатку дівчина навіть не повірила побаченому, однак невдовзі почала отримувати повідомлення від подруг, які активно заохочували її подати заявку.

"Підсвідомо я вирішила це буквально в перші хвилини анонсу, але просто потім треба було зменеджувати всі питання, так як є робота, дитина, а вже коли все вирішила - заповнила анкету", - розповіла Катерина.

Вона також наголосила, що зовсім не шкодує про свою участь у проєкті, навіть попри всі емоції та випробування, які довелося пережити.

"Про участь не шкодую, ані секунди. Взагалі шкодування нема", - зізналася учасниця.

Як Катерина поєднувала зйомки з роботою та материнством

Участь у телевізійному проєкті потребувала від Катерини тривалої відсутності на роботі. Адже зйомки могли тривати від кількох тижнів до самого фіналу, тому всі організаційні питання потрібно було вирішити заздалегідь.

За словами дівчини, проблем із цим не виникло. Вона скористалася можливістю оформити відпустку за власний рахунок, передбачену законодавством для працівників.

Окремо Катерина та представники телеканалу узгоджували період її відсутності, враховуючи орієнтовний графік зйомок і можливість дійти до фіналу.

Таким чином, перед заповненням анкети учасниці довелося продумати не лише власне бажання познайомитися зі Славою ближче, а й те, як організувати роботу та сімейні справи на час участі в шоу

Чи бачила Катерина себе у фіналі "Холостяка"

Катерина зізналася, що цілком могла уявити себе серед фіналісток проєкту. Вона пояснила це своїм баченням стосунків, у яких на першому місці не емоційні гойдалки та романтика, а дружба, спільні інтереси й поступове зближення.

На її думку, саме з міцної дружби можуть вирости зрілі та гармонійні стосунки.

"Я взагалі вірю в те, що якісні й дорослі стосунки, без емоційних гойдалок, без цього-всього - що з дружби можуть вирости дуже класні стосунки. Я знаю багато таких прикладів", - поділилася учасниця.

Вона також зазначила, що зі Славою Кравцовим їх об'єднували спільні інтереси, причому не лише пов'язані з баскетболом. Саме тому Катерина бачила потенціал для розвитку їхнього спілкування за межами спортивної тематики.

Катерина Петренко з "Холостяком" під час знайомства (фото надане Катериною Петренко)

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